2018'in gözde sektörü turizm

2018’DE savunma, bilgi teknolojileri ve turizm, ekonomik canlılığın en yüksek olacağı sektörler arasında yer alıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın uzlaşmaz tutumu, Fed’in faizi artırma seyri, Çin’de şişen kredi balonu ve Brexit’in Avrupa’ya olumsuz yansıması en büyük risk olarak görülüyor. Dünya ekonomisi son 10 yılın en yüksek hızına ulaştı, borsalar art arda rekorlar kırdı, piyasalardaki oynaklık azaldı, finansal risklere karşı alınan tedbirler en düşük seviyelere geldi. Yapılan araştırmada 2018'in en önemli temaları ise 'ABD Başkanı Donald Trump’ın öngörülemezliği nedeniyle yüksek siyasi riskler, FED'in faiz artışları ve Çin’in yaratabileceği olası tehditler' olarak sıralandı. Ayrıca yeni yılda küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3.3 artması, dünya ticaretinin ise yüzde 3.2 ile 2017’nin altında büyümesi bekleniyor.

'TURİZM VE SAVUNMADA YÜKSEK SATIŞ'

Çin’de kredilerdeki yavaşlama geyrimenkul piyasasında fiyatları etkileyebilir. Federal Rezerv Sistemi'nin (Fed) faiz artışları ve kriz tedbirlerinin azaltılması, yıllarca depresyon çeken finans sektörünü rahatlatacak. Araştırmada yer alan bilgiye göre 2018’de savunma ve turizm satışların en yüksek olacağı sektörler olarak öne çıkıyor. Otomotiv, eğlence, sağlık, medya, finans sektörlerinde de artış bekleniyor. Enerji, tarım, madencilik baskı hissedilecek sektörler arasında.

'SAĞLIK SEKTÖRÜNE HIZ VERİLECEK'

Dünya ekonomisinin siyasetin etkilerinden bir türlü arınamaması 2018’de birçok sektörde kendini hissettirecek gibi gözüküyor. Perakende sektörü, hem Trump’ın NAFTA çıkışı, hem de Brexit gibi nedenlerle 2018’de güçlü bir görünüm sergileyemeyecek. Dünyada perakende satışlardaki büyüme beklentisi sadece yüzde 2. Savunma ise ABD’nin politikalarından en olumlu etkilenecek sektör. Uluslararası Askeri İttifak olarak da bilinen NATO’nun harcamalarının artırılması için Trump’ın yaptığı baskı, Kuzey Kore gerginliği, Ortadoğu’da düşmeyen tansiyon savunma harcamalarını rekor seviyeye çıkaracak. Birçok ülkenin sağlık sektörüne yönelik düzenlemelere hız vermesi bu sektördeki harcamaların da artmasına yol açacak.