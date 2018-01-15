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2018'de Türkiye nasıl bir turizm performansı gösterecek? İşte 4 senaryo

2016 yılında büyük bir kriz yaşayan Türkiye turizmi, 2017'de (en azından ziyaretçi sayısında) ciddi bir toparlanma yaşadı. Peki 2018'de Türkiye nasıl bir tablo ile karşı karıya kalacak. İşte o dört senaryo

2018'de Türkiye nasıl bir turizm performansı gösterecek? İşte 4 senaryo

2016 yılında büyük bir kriz yaşayan Türkiye turizmi, 2017'de (en azından ziyaretçi sayısında) ciddi bir toparlanma yaşadı. Peki 2018'de Türkiye nasıl bir tablo ile karşı karıya kalacak. İşte o dört senaryo

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:09
2018'de Türkiye nasıl bir turizm performansı gösterecek? İşte 4 senaryo
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BU geri dönüş; krizin en büyük katsayısı Rusya sayesinde olsa da, diğer BDT pazarları, İsrail, İran, Körfez ülkeleri ve bazı orta ve merkez Avrupa destinasyonlarında sağlanan büyümelerin de katkıları göz ardı edilemez.
Kriz öncesinde 36 milyon yabancı ziyaretçiyi aşarak dünyanın en çok turist çeken 6.ülkesi konumuna yükselen ülkemiz; önce merkez Avrupa pazarlarında başlayan gerileme, ardından da Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizi, yine Mısır’ın maruz kaldığı terör bağlantılı uçak düşüşü ve darbe girişimi, bölgesel istikrarsızlıklar ile birlikte 2016’da 10 milyondan fazla kayıpla 25 milyon bandına gerilemişti.

Sektör, kriz döneminde sebep ve sonuçlar üzerine çok azla değerlendirmelerde bulundu. Ana görüşlerden bir kısmı durumu “konjonktürel” olarak, bir kısmı da yapısal nedenlerin de içinde bulunduğu daha uzun vadeli nedenlere dayandırdı.

Nihayetinde 2016 yılında hem Türkiye hem de Mısır tarihi düşüşlere şahit oldu. 

2017 yılı sezonuna Rusya ile sorunlarını çözerek giren Türkiye turizmi; Akdeniz’de Mısır’ın yokluğu ve Ruslar için alternatif ülke kalmayışı gibi nedenlerle büyük bir toparlanma yaşadı. Bu toparlanma, gelirler açısından aynı paralellikte olmasa da ayakta kalabilmek için son derece hayatiydi ve öyle de oldu. 

Turizmdatabank’ın 'Türkiye turizmi 2017/2018 Araştırması’na göre; 2017 yılını % 28-30 bandında artışla 32-33 milyon yabancı ziyaretçi bandında tamamlayan Türkiye turizmi, 2018’de 3 farklı senaryo ile karşılaşacak.

OLUMLU TABLO

Bunlarda ilki 2017’nin turizmde yeniden normal seyrine oturacağı iddiasıdır. Bu açıdan Rusya’daki gelişimin normalleşeceği ve Avrupa’nın hafif toparlanma ile turist sayısının % 10 artış bandına oturabileceği söylenebilir. Bu durumda turist sayımızın 36 milyona yaklaşması olasıdır.

NORMAL ÖTESİ İYİLEŞME

Bölgesel istikrar, Avrupa’da canlanma ve BDT’de normalleşme ile Mısır’ın görece az etkisi olması, algı ve imajın ülkemiz lehine iyileşmesidir. Ki bu durumda turist sayımız 38 milyona ulaşabilir.

OLUMSUZ VE FAZLA OLUMSUZ ORTAM

Bölgesel istikrarın bozulması, Avrupa ve BDT’de umulan normalleşmenin sağlanamaması, Mısır’ın çok iyi performans göstermesi gibi nedenlerle turist sayımız 31 ila 34 milyon arasında kalabilir.

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Anahtar Kelimeler:
2018Turizm
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