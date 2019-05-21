MARDAN Palace'ın ''Titanic Mardan Palace'' ismiye yeniden faaliyete başlaması sonrasında Hürriyet'e açıklama yapan Titanic Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, “Palace otele ‘resort’ konseptini de ekledik. ‘Her şey dahil’e geçtik ve 25 milyon Euro’luk yenileme yatırımı yaptık” dedi. Halk Bankası’ndan kiraladıkları otel için yıllık 8-10 milyon Euro arasında kira ödeyeceklerini ve 10 yıllık bir anlaşmaları olduğunu hatırlatan Aygün, kiraladıklarından bu yana otele 25 milyon euro yatırım yaptıklarını söyledi.

''Dubai'den özel kum getirdik, çocuklu aile oteline dönüştürdük''

Titanic Mardan Palace'ın yerli ve yabancı acentelerle çalışmaya başladığını belirten Mehmet Aygün, otelin sahiline Dubai'den özel kum getirdiklerini ve tesisi çocuklu aile oteline dönüştürdüklerini ifade etti. Aygün, ''Yeni restoranlar, çocuk kulübü, pastane gibi eklemelerimiz oldu. Altyapıyı komple yeniledik. 48 villayı otelden bağımsız çalışır hale getirdik. Havuzlarını büyüttük. Kısacası her şeyi elden geçirdik. Biz bu yaptıklarımızla ‘palace’ ve ‘resort’ konseptlerini bir araya getirdik” diye konuştu.

''1,4 milyar dolara otel yaparsanız para kazanamazsınız''

Dünyada böyle bir otelin olmadığını belirten Aygün, “Bu oteli ülkemize kazandıranlara teşekkür etmeliyiz. Çünkü, bu tarz bu otel Akdeniz’de 1.4 milyar dolar gibi bir yatırımla yaparsanız, para kazanamazsınız. Senede 60 milyon dolar kazansa, 25 yılda kendini anca amorti eder. Akdeniz çanağında bir yılda böyle bir para kazanma ihtimali de yok. ‘Bir yerde benim param var, zevkime göre otel yapacağım’ mantığıyla ancak böyle bir otel inşa edilebilir. Bu otelin ülkemizde olması ise bizim için büyük bir kazanç” ifadelerini kullandı