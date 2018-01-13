12 milyon değerindeki tekneler çürümeye terk edildi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, erken rezervasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB öncülüğünde 2009 yılında başlatılan erken rezervasyon kampanyasının ana hedefinin, avantajlı ödeme kolaylıklarıyla daha fazla vatandaşın tatil yapmasını sağlamak, bu yolla iç turizmi canlandırmak ve Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin daha uygun ödeme koşulları ile seyahat ettiklerine yönelik yaygın algıyı değiştirmek olduğunu anımsattı.

Bu kampanyanın iç turizm piyasasında son derece başarılı olduğunu ifade eden Ulusoy, şunları söyledi:

"2009 yılında 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyası 2015’te 3,5 milyona ulaştı. Türk turizmi açısından zorlu geçen 2016 yılında sektöre en önemli destek vatandaşlarımızdan geldi ve 4,2 milyon kişi erken rezervasyon ile tatile çıktı. Erken rezervasyon alışkanlığında artış ile birlikte geçtiğimiz yıl 5 milyon seviyesi yakalandı. 2018 yılı için henüz erken rezervasyon sürecinin başında bulunuyoruz, ancak üyelerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Beklentimiz 2018 yılında erken rezervasyon kapsamında tatile çıkan vatandaş sayımızın 6 milyon seviyelerinde gerçekleşmesi yönünde."

Ulusoy, erken rezervasyon kampanyası sürecinde öne çıkan destinasyonların ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege sahil bandında yer alan bölgeler olduğuna işaret ederek, "Antalya’da başta Kemer, Belek, Side ve Alanya, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum, Didim, Kuşadası, Marmaris, Çeşme, Fethiye’ye ilgi yüksek. Bununla birlikte kültür turlarında Kapadokya, Pamukkale, Karadeniz, Bursa ve Eskişehir’e yönelik ilgi bulunuyor." dedi.

Yabancı turist de Ege ve Akdeniz sahillerini tercih ediyor

Erken rezervasyona yabancı turistin ilgisine ilişkin soru üzerine Ulusoy, tur operatörleri tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde organize turlarla tatile çıkma alışkanlığının özellikle Avrupalı ülkelerde çok eski tarihlerden bu yana yaygın durumda olduğunu belirterek, dönem dönem erken rezervasyon taleplerinde düşüş yaşansa da kitle turizmi açısından erken rezervasyon özellikle Avrupa pazarları için vazgeçilmez bir olgu olduğunu anlattı.

Rusya-Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarında ise erken rezervasyon kavramının son yıllarda daha fazla önem kazandığını ifade eden Ulusoy, "Rusya ve BDT pazarında çalışan tur operatörlerinin erken rezervasyon alışkanlığının yerleşmesine büyük katkısı oldu. Bu çerçevede erken rezervasyon sürecinde Türkiye’ye yönelik paket turların en çok satıldığı ülkeler arasında Rusya, Almanya, İngiltere, Ukrayna ve Hollanda’dır." diye konuştu.

Yerli tatilci erken rezervasyonu sevdi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise erken rezervasyonun Türk turizminin en önemli unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, Türkiye'de tatil yapanların büyük bir bölümünün erken rezervasyon kampanyalarını tercih ettiğini kaydetti.

Bayındır, yerli turistlerin artık erken rezervasyon alışkanlığının oluştuğunu anlatarak, "Tüketiciler artık daha bilinçli. Yaz sezonunda iki kat para vereceğine erkenden kararını veriyor ve avantajlı çıkıyor. Bu yıl da Kasım 2017 itibarıyla başlayan erken rezervasyon kampanyalarında yüksek oranlarda indirimler uygulanacaktır ancak kampanyalarda son günlere yaklaştıkça uygun fiyat bulma imkanı da azalabilir. Dolayısıyla erken rezervasyonla tatil planlayanların elini çabuk tutup bir an önce kararlarını vermesi gerek." dedi.