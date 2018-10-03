11 Hint düğün acentesi Türkiye'de ağırlandı

Hindistan'da faaliyet gösteren 11 düğün turizmi acentesi, Türkiye'de 1 haftalık incele gezisine katıldı.

11 Hint düğün acentesi Türkiye'de ağırlandı
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Yeni Delhi Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Türk Hava Yolları işbirliği ile 26 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında Hindistan’dan gelen 11 düğün turizmi acentesi ve 3 düğün turizmi basın mensubuna yönelik inceleme gezisi gerçekleştirildi.
Daha önce Türkiye’ye gelmemiş ancak düzenli aralıklar ile Hindistan dışında Hint düğünü gerçekleştiren düğün acentelerinden oluşan grup Antalya, Bodrum, Sakarya, Bolu ve İstanbul’da yer alan yirminin üzerinde otelde inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Antalya ve İstanbul’da, otelciler ve yerel DMC’ler ile B2B görüşmeler de gerçekleştiren grup Türk turizm sektörü tarafından büyük Hint düğünleri kapsamında verilen hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi edinmiş oldu.

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