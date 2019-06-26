10 milyonluk seçim tatili

TÜRKİYE'de yaklaşık 6-7 aydır devam eden seçim süreci tamamladı. Bu süreçte özellikle bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe yöneticileri ile parti mensupları, yoğun seçim sürecinde tatil planı yapamadı. 31 Mart'tan sonra özellikle neredeyse bütün illerin milletvekilleri ve üst düzey yönetimleri ve partililer, İstanbul'daki seçim çalışmalarına katıldı. Seçim sürecinin tamamlanması, okulların kapanması ve üniversite sınavlarının bittiği döneme denk geldi. Böylece iç pazar açısından bakıldığında 'yaz tatili' dönemi herkes için tam anlamıyla başlamış oldu.



'SEÇİM NEDENİYLE TATİL PLANI YAPAMADILAR'



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, İstanbul'la seçim sürecinin tamamlanmasıyla yaklaşık 6-7 aydır yoğun çalışma içinde yer alan, siyasi partililerden seçimlerde görev yapan devlet memurlarına tatil planı yapamayan ciddi bir nüfus olduğunu söyledi. Ayık, “Bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe yöneticileri, seçimlerde görevli bürokratlar, devlet memurları, polisler ve diğer tüm görevliler düşünüldüğünde 5 milyonluk bir nüfus tahmin ediyoruz. Seçim sürecinde özellikle bu kesimler çok yoruldu. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde ise en az 10 milyon kişi eder ve bu çok ciddi bir rakam" dedi.



'SİYASİLER VE SEÇİM GÖREVLİLERİ ÇOK YORULDU'



Seçim sürecinde bu kitlenin üzerindeki baskının çok yoğun olduğunu ve 6-7 aydır sürekli koşturduklarını anlatan Ayık, “Tüm partilerde milletvekillerinden parti yöneticilerine, görevli polislerden bürokratlar ve devlet memurlarına herkes çok yoruldu. Şimdi herkesin bu yorgunluğu atmaya, dinlenmeye ihtiyacı var. Tatil planı yapamayan ciddi bir İstanbullu seçmen de var. Ayrıca bu kitle ekonomik sürekliliği olan, alım gücü yüksek bir kitle. Dolayısıyla daha kolay seyahat edebilir. Bu 10 milyonun içinde yazlığına, memleketine gidecek olanlar da vardır. Kıyı tatili olmayabilir ama önümüzdeki 2,5 ayda en kötü ihtimalle yarısı, 5 milyonun otel tatili yapacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.



İÇ PAZARDA CİDDİ HAREKETLİLİK BEKLENİYOR



Seçimlerin tamamlandığı sürecin temmuz-ağustos aylarına denk geldiğine dikkat çeken Ayık, "Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı kuzey yarım kürede yaşıyor. Bu insanlar için 'tatil' dendiğinde temmuz-ağustos ayları en yoğun talebin gördüğü dönemdir. Türkiye için de bu böyle. Okullar kapandı, üniversite sınavları ve seçimler bitti. Artık insanlar tatil yapmaya başlayacak. Bundan sonraki dönemde hem dış hem de iç pazarda ciddi hareketlilik bekliyoruz. İnsanlar tatil yapmaya başlayacak. Eylül başından ekim sonuna kadar da orta yaş ve üzeri, çocuklarını büyütmüş, okul problemi olmayan kitle, iklimin de daha yumuşak olması nedeniyle yoğunluk oluşturacaktır" dedi.



YAZ TATİLİ YENİ BAŞLADI



Türkiye'nin en büyük iç pazar tur operatörlerinden ETS Tur'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, okulların kapanması ve seçimin tamamlanmasıyla yaz tatili sezonunun yeni başladığına dikkat çekti. Özbek, “Bu hafta itibarıyla yoğun talep bekliyoruz. Bütün pazarlama stratejilerimiz buna göre. Burada talebi belirleyecek en önemli unsur fiyatlar. Gerek Rus pazarı, gerekse satışlarını tamamlayan Avrupa pazarı açısından otellerin temmuz-ağustos dolulukları beklentilerinin çok altında gerçekleştiğini görüyoruz. Haliyle Antalya, Bodrum, Kuşadası, Marmaris gibi sahil bölgelerinde tesisler yüzlerini iç pazara döndü. Fırsatlar, indirimler de belli oranda devam ediyor" diye konuştu.



İÇ PAZARIN YÜZDE 55-60'I İSTANBUL'DAN



Türkiye'nin artık yaz sezonuyla ilgili beklentisi kalmadığını, insanların tam anlamıyla tatil moduna gireceğini dile getiren Özbek, İstanbul seçiminin tamamlanmasıyla iç pazarda ciddi tatil hareketliliği beklediklerini kaydetti. Özbek, "Örneğin ETS tur olarak satışımızın yüzde 55-60 pasta payı İstanbul'da oturan misafirlerimizce gerçekleştiriliyor. Artık İstanbul seçiminin tamamlanmasıyla talebin oluşması mahiyetinde beklenmesi gereken bir durum kalmadı. Fiyatların misafir talebini çok ciddi anlamda etkilediğini de gözlemdik. Öyle ki kültür turlarında yüzde 40'ın üzerinde talep artışı var. Ege, Akdeniz, Karadeniz turları yoğun ilgi görüyor. Deniz-güneş-kum tatili düşünenler için yine fiyatların belli seviyelere gelmesi itibarıyla talebin artacağını umuyoruz" dedi.



SEÇİM NEDENİYLE ERTELENEN TATİLLER



Türkiye'nin 31 Mart ve devamında 23 Haziran olmak üzere yoğun seçim sürecini geride bıraktığını belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, okulların da kapandığı bu süreçte 3 aylık tatil dönemine girildiğini söyledi. Eylül ortalarına kadar ciddi bir talep beklediklerini belirten Yağcı, "Dış taleple birlikte iç talebin de hareketleneceği beklentimiz yüksek. Bayram dönemi de yaklaşıyor. Seçimler nedeniyle tatil ertelemeleri vardı, seçimin tamamlanmasıyla da ciddi tatil hareketliliği öngörüyoruz" diye konuştu.





