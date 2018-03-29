1 Trilyon Dolarlık pazarın liderleri Antalya'da buluşacak

28 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek International MICE & Wedding Forum’a (IMWF) 70 ülkeden 450’nin üzerinde acente ve bu acentelerle görüşmeye gelen 200’ün üzerinde otel, havayolu şirketi ve sektör tedarikçisi, karar vericisi ya da yöneticisi katılacak.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek IMWF, Belek turizm merkezindeki Titanic Deluxe Golf Belek'te düzenlenecek.

1 Trilyon Dolarlık bir pazar

Dünyada yaklaşık 1 Trilyon Dolarlık bir pazarı yöneten Düğün ve MICE’ın (toplantı, teşvik gezisi, kongre/konferans ve etkinlik) en iyilerini buluşturacak 3'üncü IMWF’da, 150 Milyar Dolarlık bütçeye ulaşan Hindistan, misafir ülkelerin başında yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Hindistan’a yaptığı ziyarette Hint düğünlerinin Türkiye’de yapılmasıyla ilgili beklentilerini açıklamasının ardından bu pazara olan ilgi büyük bir ivme kazandı.

International MICE & Wedding Forum’un (IMWF) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, IMWF’in kısa sürede önemli bir marka haline dönüştüğünü vurguladı. Ersoy, bu organizasyonla hem Türkiye’nin hem de Antalya’nın tanıtımına büyük katkı sağlamanın yanı sıra, Antalya turizminin alternatif arayışlarına da noktasal çözümler sunduklarını söyledi.

Forumun ‘MICE’ ve ‘Wedding’ olmak üzere 2 ayağı olduğunu kaydeden Necip Fuat Ersoy; "Düğün organizasyon pazarı büyük bir pazar. MICE pazarı ise bundan daha büyük. Amacımız Dünya’da bu işin en iyilerini bir araya getirmek” dedi.

Otel yöneticileri direkt acente karar vericileriyle buluşacak

Ersoy, IMWF’e katılacak şirketleri, “Bir tarafta, MICE ve Düğün organizasyonları yapan acentelerin karar vericileri, diğer tarafta ise bu acente yöneticileriyle buluşmaları için toplantı ve düğün organizasyonu yapabilecek olan marka otelleri davet ediyoruz" şeklinde özetledi.

Davet edilen acentaların, sektörde söz sahibi olma, takip edilme ve belirli iş hacimlerini yönetmek gibi kriterlerle süzülerek seçilmiş, marka ve kişilerden oluştuğunu, bu davetlilerin de her türlü masraflarının karşılanarak ağırlanacağını ifade etti.

Necip Fuat Ersoy, "Oteller ve Kurumsal katılımcılarımız için forumu düzenleyeceğimiz Titanic Deluxe Golf Belek otelde tanıtım imkanları sağlamaktayız. Oteller ve kurumsal katılımcılar forum süresinde burada tanıtımlarını yapıp iş geliştirme, ilişki inşa etme imkanı bulabileceklerdir.” diye konuştu.

Dünyada bir ilk

Ersoy, foruma (IMWF) direkt karar vericilerinin katılacağının altını çizerek, "Bu çok önemli bir nokta. 70 ülkeden 450 nin üzerinde acente yöneticisini ağırlamak. Bu özelliği ile IMWF kapsam itibari ile dünyanın en büyük organizasyonudur’’ şeklinde bilgi verdi.

Nijerya’dan Japonya’ya katılım olacak…

Foruma katılacak acente karar vericileriyle ilgili dünyanın dört bir yanından katılımın olacağını açıklayan IMWF’in Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, “Amerika, Japonya, Nijerya vb. alternatif pazarlardan da yoğun ilgi ve katılım talepleri alıyoruz. Dünyaca ünlü turizm zincirleri yetkilileri ve ülkemizin önde gelen marka otelleri etkinliğe katılımlarını bildirdiler” dedi.

Aspendos Antik Tiyatrosu’nda çok özel buluşma

IMWF kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu’nda bin kişilik bir etkinlik organize edeceklerini de açıklayan Necip Fuat Ersoy, Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu’nun da kendilerini desteklediğini bildirdi.

Düğün organizasyonu için yeni pazarlar; Lübnan ve Nijerya

Hint düğün organizasyonlarının en küçüğünün 500 Bin Dolar, en büyüğünün 75 Milyon Dolar olduğuna değinen IMWF’in Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, "Bu nedenle çok gözde bir pazar. Düğün işinin şöyle bir özelliği de var. Ülke tanıtımı açısından söylüyorum; evlendiğiniz yer çok özeldir, unutulmaz. Çiftler, evlilik yıldönümünde tekrar evlendiği yere gider, çocukları olduğunda bir daha gider.

Düğün organizasyonu için yoğun ilgi ve katılım olacak pazarlarımız Hindistan,Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda. Lübnan ve Nijerya da bu alandaki en önemli pazarlar olarak sayılabilir. Nijerya’dan Japonya’ya kadar katılımcı olacak. MICE için ise tüm dünya ülkelerinden iş üretmek mümkün’’ şeklinde konuştu.