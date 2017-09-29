Alanya'da yarın triatlon günü



DÜNYANIN her tarafından pek çok sporcunun katılacağı yarış için bugün saat 12.00 ile 17.30 arasında Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde yarışma kayıtları gerçekleştirilecek. Ardından saat 18.00 sporcu brifingi yapılacak. Saat 19.00'da da geleneksel Makarna Partisi yapılacak. 30 Eylül Cumartesi günü saat 08.00'da Yaş Grubu Kısa Mesafe Başlangıcı, saat 08.15'de Yaş Grubu Takım Yarışı başlangıcı, saat 10.00'da Yaş Grubu Olimpik başlangıcı ve saat 14.00'da ödül töreni yapılacak.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ayrıca kapanacak yollara karşı hassasiyet göstermelerini umut ediyorum. Alanya için güzel bir tanıtım, Alanya'ya gelen tüm sporculara da keyifli vakitler ve şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

KAPANACAK YOLLAR

30 Eylül Cumartesi günü saat 07.00 ile 14.00 arasında Deniz Taksi Kavşağı-Kuyular Önü-İskele Caddesi-Rıhtım-Villa Okan ve Anıt arası (Yolun güneyi) Atatürk Anıtı-Yalı Taksi-Grand Kaptan Otel (Çift taraflı) trafiğe kapalı olacaktır.