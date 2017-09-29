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Alanya'da triatlon günü

27. Uluslararası Alanya Triathlon Yarışı bugün yapılacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tüm vatandaşları muhteşem yarışı izlemeye davet etti

Alanya'da triatlon günü

27. Uluslararası Alanya Triathlon Yarışı bugün yapılacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tüm vatandaşları muhteşem yarışı izlemeye davet etti

29 Eylül 2017 Cuma 11:24
Alanya'da triatlon günü
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DÜNYANIN her tarafından pek çok sporcunun katılacağı yarış için dün Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde yarışma kayıtları yapıldı. Ardından saat 18.00'de sporculara brifing verildi ve saat 19.00'da da geleneksel makarna partisi gerçekleştirildi. Yarışma bugün saat 08.00'de Yaş Grubu Kısa Mesafe başlangıcı, saat 08.15'de Yaş Grubu Takım Yarışı başlangıcı, saat 10.00'da Yaş Grubu Olimpik başlangıcı ile start alacak. Saat 14.00'de ise ödül töreni yapılacak. 

YÜCEL DAVET ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ayrıca kapanacak yollara karşı hassasiyet göstermelerini umut ediyorum. Alanya için güzel bir tanıtım, Alanya'ya gelen tüm sporculara da keyifli vakitler ve şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

KAPANACAK YOLLAR

27. Uluslararası Alanya Triathlon Yarışı için bugün saat 07.00 ile 14.00 arasında Deniz Taksi Kavşağı-Kuyular Önü-İskele Caddesi-Rıhtım-Villa Okan ve Anıt arası (Yolun güneyi) Atatürk Anıtı-Yalı Taksi-Grand Kaptan Otel (Çift taraflı) trafiğe kapalı olacaktır.

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Son Güncelleme: 29.09.2017 23:05
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTriatlon27. Uluslararası Alanya Triathlon YarışıAlanya Triathlon YarışıAdem Murat Yücel
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