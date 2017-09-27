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Alanya Belediyesi'nden Tosmur'a jet çözüm

Akar, Tosmur'da yaşanan soruna anında el atan Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti

Alanya Belediyesi'nden Tosmur'a jet çözüm

Akar, Tosmur'da yaşanan soruna anında el atan Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:58
Alanya Belediyesi'nden Tosmur'a jet çözüm
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Haber: Alper KUTAY

BİR dönem Tosmur Mahallesi Muhtar Adayı da olan MHP Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi İsa Akar, jet hizmetinden ötürü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile personeline teşekkür etti. Akar, "Çözüm Masası'na  dün vermiş olduğumuz dilekçemizin anında çözüme kavuşması için belediye tarafından keşif yapılmıştır. Alanya Belediyesi sorunları anında ve yerinde çözüme kavuşturuyor. Tosmur Mahallesi'ne yeni açılan yolda yüksek duvarların bulunması ve yayaların düşme ihtimali olabileceği gibi, maddi hasarlı kazalar olabileceği düşüncesi ile vermiş olduğumuz dilekçemize bugün keşif için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri jet hızıyla geldiler ve keşif yapıldı. 70 metre koruma çiti yapılacak. Allah razı olsun" dedi.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 12:15
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiTosmurİsa Akar
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