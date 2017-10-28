Toklu'ya hayırlı olsun mu?

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın kongre tarihi bilmecesi sürerken, dün Alanya'ya gelen Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve AKP Genel Merkezi'nin Antalya Koordinatörü olan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, partililerle saatler süren bir toplantı yaparak "İlçe başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" diye sordular.
İlçe teşkilatı bürosunda sabah erkenden başlayıp öğleden sonraya sarkan temayül yoklamasında, parti içindeki dostlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, "Mustafa Toklu" ismi ön plana çıkmış.
Sümer ve Köktaş, AKP İlçe Teşkilatı'nın ana kademesine, Alanya Belediyesi'nin AKP'li meclis üyelerine, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimleri ile mahalle başkanlarına birer küçük kağıt dağıtıp, "Bu kağıda, ilçe başkanı olarak görmek istediğiniz üç kişinin adını yazın" demişler.
Edindiğimiz bilgilere göre, partililerin yüzde 99'u sadece "Mustafa Toklu" yazıp kağıtları Sümer ve Köktaş'a teslim etmiş.
Bu aşamadan sonra "Mustafa Toklu'ya yeni dönem hayırlı olsun" diyebilir miyiz? Takdir sizin.
Bir diğer başkan adayı olan Sabri Tos'un, "Eğer Mustafa Toklu aday olursa ben onun lehine çekilirim" sözlerini de bir kenara not etmekte yarar var.
Mustafa Toklu, son dönemde Alanya siyasetinin yetiştirdiği en önemli aktörlerden biri.
Saygılı, efendi, mimar oluşu nedeniyle beyaz yakalı, şehir merkezini de kırsalı da iyi bilip tanıyan, mazbut bir aile reisi, en önemlisi ticaretinde sicili tertemiz, pırıl pırıl bir genç.
Neden "en önemlisi ticaretinde sicili tertemiz" diye yazıyorum.
Çünkü...
Günümüz koşullarında siyasete soyunan, hedefleri olan insanın en başta ticaretinin düzgün olması gerekiyor.
Gözünün ve cebinin tok olması, ileride üstleneceği görevlerde suistimali de baştan sona erdirecek, cebini düşünen siyasilerden olmayacak, kendisini tamamen hedef koyduğu yolda partisine ve halka hizmete adayacaktır.
Top şimdi İl Başkanı Rıza Sümer ile Antalya Koordinatörü Fuat Köktaş'ta.
Bu ikilinin hazırlayacağı rapor önce AKP Genel Merkezi'ne, daha sonra da büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gidecektir.
Sayın Cumhurbaşkanı; Toklu'yu bilen, birkaç kez ayaküstü sohbet eden, en son Afyon İstişare Kampı'nda ailesiyle de tanışan, gençlik kollarından beri siyasetin içinde olduğu için partinin, daha doğrusu siyasetin ciğerini bilen bir isim.
Dolayısıyla, Toklu'daki artıları iyi değerlendirmesi, buna mukabil başta Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Antalya milletvekillerinin de görüşlerine başvurması işten bile değil.
Temayülden çıkan tek isim olduğu belirtilen Mustafa Toklu, dün itibariyle AKP'nin yeni dönemdeki İlçe Başkanı'dır.
Ancak...
2014 yerel seçimleri öncesi dönemin AKP İlçe Başkanı olan, bu görevinden istifa edip "Alanya Belediye Başkan Aday Adayı" olarak sahaya inen, adayların açıklanacağı güne kadar ismi tüm ulusal gazete, internet sitesi ve televizyonlarda "Alanya Adayı" olarak yazılıp çizilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in isminin bir gece yarısı operasyonuyla değiştirildiği iddiaları geliyor insanın aklına...
Taban "Toklu" diyor...
Sokak "Toklu" diyor...
Kırsal "Toklu" diyor...
Bakalım Ankara, yani partinin büyükleri ne diyecek?
Merak, heyecan ve sabırsızlıkla izliyor ve bekliyoruz...