Toklu ve Barcın Ankara yolcusu

ADALET ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) kongreleri yapılmayan ilçelerin başkan adaylarının önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade ediliyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde AKP İlçe Başkanı Hasan Bozdemir'in yerine Diş Hekimi Alparslan Belin'in aday olduğunu, Kepez İlçe Başkanlığı'na ise İbrahim Ethem Taş'ın aday olduğunu öğrendik.
Kimden?
Elbette en yetkili ağızdan.
Yani İl Başkanı Rıza Sümer'den.
Dün Ankara'da bulunan, AKP Genel Merkezi'ni ziyaret eden ve gazetecilere açıklama yapan Sümer, kısa sürede Alanya ve Gazipaşa'da da isimlerin belli olacağını söylemiş.
Öte yandan, geçen hafta Alanya'ya gelerek partililere temayül yoklaması yapan Sümer ile AKP Genel Merkezi Antalya Koordinatörü Fuat Köktaş'ın da raporunu hazırlayarak ilgili birimlere sundukları ortaya çıktı.
Temayülde Mustafa Toklu ile Fatih Barcın ismi ön plana çıkarken, ikilinin bu hafta içerisinde önce Antalya'ya, ardından Ankara'ya davet edilerek mülakata tabi tutulacakları da gelen haberler arasında.
Mustafa Toklu, uzun süredir piyasaya çıkmıyor.
Fazla ön plana çıkmak istemiyor gibi bir izlenim veriyor.
Fatih Barcın ise düğün, cenaze ve açılış gibi programlarda mevcut AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun yanında hiç ayrılmıyor.
Adeta "kız istemeye giden damat adayı" gibi bir dirhem bir çekirdek, Berberoğlu ile sabah erkenden buluşup akşama dek tüm organizasyonlara katılan Fatih Barcın'ın ilçe başkanlığı görevini üstlenmesi halinde bu meşakkatli görevin altından kalkıp kalkamayacağı, zorlandığı noktalarda Berberoğlu ve ekibinden yardım alıp almayacağı ise şimdilik esrarını koruyor.
"Antalya ve Ankara'daki mülakat ya bu hafta, ya da önümüzdeki hafta yapılacak" deniliyor.
Ankara'nın ısrarla Mustafa Toklu'yu istediği, Alanya'daki teşkilatın büyük çoğunluğunun ise Fatih Barcın'ın ilçe başkanı olması için yoğun kulis faaliyetleri sürdürdükleri iddia ediliyor.
Toklu ilçe başkanı olursa, Alanya'da yeni bir dönemin başlayacağı, mevcut yönetimin tamamen yenileneceği, buna mukabil, Barcın'ın ilçe başkanı olması halinde Berberoğlu ve ekibinin teşkilat üzerindeki ağırlığının devam edeceği, bu ağırlığın, 2019'daki Alanya Belediyesi seçimlerinde kimin aday yapılması noktasında da süreceği ileri sürülüyor.
AKP'de 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi Hüseyin Güney'in yanı sıra 1999-2014 dönemi Alanya Belediye Başkanı olan Hasan Sipahioğlu'nun da ismi muhtemel adaylar arasında geçmeye başladı.
Hüseyin Güney'in şansının yüksek olduğu, ancak 2014'teki gibi son anda devreye girecek gizli bir elin, Güney'in adaylığına ket vuracağı konuşuluyor.
Geçen hafta Türkler'de yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin temel atma töreninde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de bulunduğu ortamda Sipahioğlu'nun gözlerinin içine bakarak, "Hasan Bey, benim dünyada tanıdığım en vizyoner belediye başkanlarından biridir" diyen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu cümlesinden sonra, "Acaba Sipahioğlu 2019'da yeniden mi aday? Bu sözler bu manaya gelebilir mi?" sorusu, son günlerde siyasi kulislerde daha fazla dillendirilir hale geldi.
Uzun lafın kısası...
Siyasi kulislerde konuşulan son dedikoduları özetleyecek olursak...
"Mustafa Toklu ilçe başkanı olursa, Berberoğlu ve ekibinin dönemi fiziksel ve mental olarak tamamen tarihe karışacak, AKP İlçe Teşkilatı'nda yepyeni bir süreç başlayacak" deniliyor.
"Fatih Barcın ilçe başkanı olursa, Berberoğlu ve ekibinin teşkilat üzerindeki ağırlığı yerel seçimlere, hatta daha da uzun bir süre devam eder" diye konuşuluyor.
Mülakat sonucuna bakacağız.
Ve kesin yorumlarımızı mülakat sonrası yapacağız.