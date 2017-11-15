Toklu'nun listesinde kimler var?

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı'nın kongresi 2 Aralık'ta yapılacak.
Kongreye 20 günden az bir zaman kala, Ak Parti Genel Merkezi kararını verdi, Mustafa Toklu, Fatih Barcın ve Nurettin Uludağ arasından Mustafa Toklu'nun aday olmasına karar verdi.
Aslında ismi haftalardır "kesin aday" olarak yazılıp çizilen Toklu ve çevresi için sürpriz sayılmayacak bu karar sonrası gerek çarşıda pazarda karşılaştığımız, gerek telefonla görüştüğümüz, gerekse sosyal medya hesaplarını takip ettiğimiz hiçbir Ak Parti üyesi ve hiçbir vatandaş, "Toklu" konusunda olumsuz bir görüş ifade etmedi.
Genel görüş şu yönde...
"Mustafa Toklu, Ak Parti içerisindeki kırgınlıkları bitirecek, toparlayıcı olacak, partiyi 2019'da başarıya ulaştıracak tek isimdi, Ak Parti Genel Merkezi bunu gördü, hissetti ve Toklu isminde karar kıldı."
Toklu dün akşam Ankara'dan Alanya'ya döndü ve liste çalışmalarına hemen başladı.
İşi zor.
Çünkü 30 kişilik yönetim kurulu 25'e düştü.
Alanya'da geçmişten bugüne Ak Parti'nin başarısı için çalışan, önümüzdeki süreçte çalışmak isteyen o kadar çok isim var ki.
Hangi birini listesine yazacak, hangi birini küstürmeden gönlünü alıp "İnşallah bir sonraki dönem" diyecek, meçhul.
Toklu'nun listesi şu an Alanya'da en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Çünkü...
Ak Parti'nin yıllardır özlemini çektiği "güçlü, her kesimi kucaklayıcı" yönetim modeline Toklu ile yeniden geçilmek isteniyor.
"Beyaz Alanyalılar" denilen zümreden epeydir kopuk olan, orta direk kesime pek hitap etmeyen geçmişteki yönetimlerin yerine, tavandan tabana her kesimin içinde olacağı yepyeni bir yönetim kadrosunun partiyi 2019'daki "Cumhurbaşkanlığı", "Genel" ve "Yerel" seçimlere götürmesi amaçlanıyor.
Toklu'nun ilçe başkanlığında oluşacak 25 kişilik yeni yönetime, artık partinin demirbaşı sayılan Şeyhmuz Kadıoğlu ile Serdar Sönmez'in girmesine kesin gözüyle bakılıyor, geçmişte Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak da görev alan Mehmet Ali Kiriş'in de yeni yönetime girecek en güçlü isimlerden biri olduğu konuşuluyor.
Kulislerde ismi Toklu gibi ilçe başkan adayı olarak geçen Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık'ın Toklu'nun sağ kolu olacağı, yeni dönemde "Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirileceği, 2009'dan beri parti içinde Toklu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Muammer Özbudak'ın da Toklu'nun kontenjanından listede kendine yer bulacağı ifade ediliyor.
Kadın Kolları Başkanı olarak başarılı çalışmalara imza atan Şükran Çalık'ın büyük ihtimalle görevine devam edeceği belirtiliyor.
Işık'tan boşalacak makama İç Mimar Yılmaz İçmen'in getirileceği, Toklu'dan boşalacak Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevine en yakın ismin de, Antalya ve Alanya gençliğinin "lafı sözü dinlenir ağabeyi" olarak bilinen Gökay Daşdelen olduğu konuşuluyor.
Bu isimler şimdilik birer iddiadan ibaret.
Ama şu bir gerçek ki, Toklu'yu şu 15-20 gün sıkıntılı bir süreç bekliyor.
30'dan 25'e düşürülen ana kademeye kimleri yazacak,
30'dan 13'e düşürülen yedek yönetim kadrosuna kimleri küstürmeden sığdırmaya çalışacak, Ankara'nın, Antalya'nın ve Alanya'daki parti tabanının talep ettiği pek çok ismi yönetime nasıl yerleştirecek, yönetime giremeyenlerin tavrı ne olacak, işte Toklu'yu bekleyen en önemli soru ve sorunlar bunlardır.