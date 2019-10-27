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Teniste 'Yeni Sharapova': Klara Mrcela

SPOR 27.10.2019, 12:35
Teniste 'Yeni Sharapova': Klara Mrcela
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Hırvat tenisçi Klara Mrcela'nın ismini daha uzun süre duyacak gibiyiz...