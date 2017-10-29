Temayülün kazananı kim?

ADALET ve Kalkınma Partisi tam 15 yıldır tek başına iktidar, bugüne dek 4 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 referandum gördü, ancak Alanya'daki yerel seçimlerde şeytanın bacağını bir türlü kıramadı.
Misal...
2004'te Fahri Yiğit'i aday gösterdi, kaybetti.
2009'da Kerim Kılınç'la yola çıktı, kazanamadı.
2014'te "Hasan Sipahioğlu ile yola devam" dedi, olmadı.
AKP ile Alanya seçmeni bir türlü can ciğer kuzu sarması olamadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun doğup büyüdüğü memleketi Alanya, yerel seçimlerde istediği sonucu bir türlü alamadı, bu gidişle alacak gibi de gözükmüyor.
Neden?
Şöyle izah edeyim...
AKP İlçe Teşkilatı'nın kongresinin ne zaman yapılacağı bilinmiyordu.
Önce 23 Eylül'de yapılacaktı, Ekim'e ertelendi.
Sonra Ankara'dan bir haber geldi, daha ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
Parti tabanının kimi ilçe başkanı olarak görmek istediği konusunda temayül yapılacağı, bunun için İl Başkanı Rıza Sümer ile AKP Genel Merkezi'nin Antalya Koordinatörü olan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın Alanya'ya gönderileceği bildirildi, haftalarca bu ikilinin yolu gözlendi.
Ve sonunda, geçen Cuma Alanya'ya gelen Sümer ve Köktaş, başta "Bu kongrede aday değilim" diyen AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu olmak üzere ana kademe yönetim kurulu üyelerini, belediye meclis üyelerini, kadın ve gençlik kolları başkanları ile mahalle başkanlarını bir araya getirip birer küçük kağıt dağıttılar, "Bu kağıtlara kimi ilçe başkanı olarak görmek istediğinizi yazıp bize geri verin" dediler.
Kağıtlara üç isim yazıldı.
1- Mustafa Berberoğlu.
2- Mustafa Toklu.
3- Ve Fatih Barcın.
Temayül biter bitmez salondan çıkıp sokağa inen oy kullanıcıların yüzde 50'si "Temayülden Toklu çıktı" dedi, yüzde 50'si "Fatih Barcın açık ara önde" yorumu yaptı.
Algı operasyonunun dibine vuruldu.
Toklu'cular "Mustafa açık ara önde" dedi.
Barcın'cılar "Fatih'e hayırlı olsun" mesajı verdi.
Daha iki hafta öncesine dek Fatih Barcın ismi gündemde değildi, ismi zikredilmiyordu bile.
Fatih Barcın'ın, "Yeni dönemde yokum" diyen Mustafa Berberoğlu'nun ve ekibinin "B Planı" olarak son anda devreye sokulduğu, bunun ilk hamlesi olarak Yusuf Mecek'in yerine Barcın'ın "Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirildiği ileri sürüldü.
AKP tüzüğü gereği, "Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı" olan kişi, ilçe başkanlarının olası istifaları veya vefatlarında yerine geçecek olan kişidir.
Eğer AKP'de kongre ihtimali zayıflaşır, kongre yapılmasına gerek duyulmaz ve direkt atama yoluyla ilçe başkanı belirlenirse, Berberoğlu'nun yerine geçecek olan kişi, "Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı", yani Fatih Barcın'dır.
İddialar doğru ise, AKP'deki B Planı'nın perde arkasında yatan amaç budur.
Kongre yapılırsa-ki şu anda kongre yapılacak gibi gözüküyor- Mustafa Toklu en favori adaydır.
"Berberoğlu aday olursa ben de tüm gücümle aday olurum" diyen Sabri Tos'un, "Eğer Toklu aday olursa onun lehine çekilirim" demesi de bundandır.
Kulislerden sızan bilgilere göre, AKP İlçe Teşkilatı'ndaki bir grup, AKP Genel Merkezi'ne "Fatih Barcın direkt ilçe başkanı olarak atansın" baskısı yapmaktadır.
Kongre yapılırsa; çevresinde sevilen, sayılan, ticaretinde başarılı, mazbut bir aile reisi olan, en önemlisi parti tabanının tam desteğini alan Mustafa Toklu AKP'nin yeni dönemdeki ilçe başkanıdır.
Ancak kulağımıza gelen son dedikodulara göre...
Fatih Barcın'ın ilçe başkanı olarak atanması halinde AKP'nin "B Planı" devreye girecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki gençleşme operasyonu kapsamında Mustafa Toklu seçilebilecek bir sıradan "Antalya Milletvekili Adayı" olması için ikna edilecek, kabul ederse, partiye büyük emeği geçen Toklu ve onun gibi gençler partiye küstürülmeyecektir.
Peki ya kabul etmezse?
İşte asıl sıkıntı bundan sonra başlayacaktır.
Uzun lafın kısası...
2019'daki Cumhurbaşkanlığı, Genel ve Yerel seçimlere koşar adım ilerlerken...
AKP'de tıpkı 2004, 2009 ve 2014'te olduğu gibi ince hesaplar, derin planlar yeniden devreye girmiştir.
Ademowski 2.5 milyon TL Süleymanowskilere vermişti ve seçildi, 1 milyon Euro teberru olursa hükümet cenahından hayırlı olsun Miami, Anlayan
anladı.. Vah Alanya vah tarikata kalmış herşey, ne acı