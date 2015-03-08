Zuckerberg: Türkiye’den çok fazla soru alıyoruz

FACEBOOK'UN kurucusu Mark Zuckerberg, Mobil Dünya Kongresi için bulunduğu Barcelona’da bir lisede düzenlenen organizasyonda gençlerin sorularını yanıtladı. Zuckerberg, “İfade ve din özgürlükleriyle ilgili Türkiye ve Rusya’dan çok fazla soru alıyoruz. İnsanların çoğunluğuna ses vermek istiyoruz. Bizim Facebook’taki hedefimiz olabilecek en fazla insana kendilerini ifade fırsatı vermektir” dedi.

Facebook olarak “terörizm ve şiddet içerikli mesajları en hızlı şekilde kaldırmaya çalıştıklarını” belirten Zuckerberg, “Ama herkes Facebook’un bir polis gibi çalışmadığını bilmeli. İnsanların yazdıklarını gözden geçiren çok büyük bir çalışana sahip olamayız” ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, Facebook’ta çalışırken işini kaybeden bir gençten gelen soruya ise “İşini kaybetmek her zaman zordur. Senin başına gelenlere gerçekten üzgünüm. Çoğu kişi bilmiyordur ama bizim çalışanlarımızın yüzde 20′si Avrupa ‘da” cevabını verdi.

“Bu binada niye internet yok. Burası benim yerim değil” diyerek salondakileri güldüren Zuckerberg, “Facebook statik bir şey değil. Facebook yıllar içerisinde çok değişti. Eskiden devletlere göre güncelleme yoktu. Ben değişmeye devam edeceğimize inanıyorum. Ben dünya ile iletişim kurmaya hayran olan birisiyim, Facebook daha önceden hayatta olsaydı bile ben insanlar ile bağlantı kurmaya devam ederdim” şeklinde konuştu.

İnternette gelecekte rekabetin çok daha fazla artacağını savunan Zuckerberg, “Ancak teknoloji çok ama çok fazla data ile çalışmaya alışmalı. Örneğin ben coğrafik yer sistemine çok tutkulu olan biriyim. Bazı şeyler onsuz olmuyor. Örneğin Facebook arkadaşının şu anda nerede olduğunu bilmek gibi” açıklamasında bulundu.