Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor

DÜNYANIN en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, çok yakında Facebook kapsamında oluşturulacak çöpçatanlık özelliğinin kullanıma açılacağını söyledi. ABD'nin California eyaletinde düzenlenen F8 konferansında konuşan Zuckerberg, kısa süreli ilişkilerdense uzun ve sağlıklı duygusal ilişkilerin önünü açmak istediklerini ifade etti
"GERÇEK İLİŞKİLER HAYATA GEÇECEK"
Zuckerberg, "Bu özellik geçici ilişkiler değil, gerçek ve uzun ömürlü ilişkileri hayata geçirecek" dedi.
ARKADAŞLAR GÖRMEYECEK
Yeni özellik aracılığıyla Facebook kullanıcıları, mevcut profilleriyle bağlantılı bir çöpçatan profili yaratabilecek. Bu profil kullanıcının arkadaşları tarafından görülemeyecek.
ÜCRETSİZ OLACAK
Daha sonra Facebook algoritması kullanıcıya olası eş tavsiyelerinde bulunmaya başlayacak. Yeni özelliğin Facebook'un tüm hizmetlerinde olduğu gibi ücretsiz olacağı da açıklandı.
KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SÖZ VERDİ
Facebook'un açıklaması sonrasında dünyanın en büyük çöpçatanlık sitelerinden birisi olan Match.com'un hisseleri New York Borsası'nda yüzde 22 geriledi.
Zuckerberg, çöpçatanlık özelliğini sıfırdan inşa ettiklerini, kullanıcıların kişisel bilgilerinin tamamen güvende olacağını da taahhüt etti.
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