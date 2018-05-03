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Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in açıklamasına göre, Facebook kapsamında oluşturulacak çöpçatanlık özelliği yakında kullanıma açılacak.

Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in açıklamasına göre, Facebook kapsamında oluşturulacak çöpçatanlık özelliği yakında kullanıma açılacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:27
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
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DÜNYANIN en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, çok yakında Facebook kapsamında oluşturulacak çöpçatanlık özelliğinin kullanıma açılacağını söyledi. ABD'nin California eyaletinde düzenlenen F8 konferansında konuşan Zuckerberg, kısa süreli ilişkilerdense uzun ve sağlıklı duygusal ilişkilerin önünü açmak istediklerini ifade etti

"GERÇEK İLİŞKİLER HAYATA GEÇECEK"

Zuckerberg, "Bu özellik geçici ilişkiler değil, gerçek ve uzun ömürlü ilişkileri hayata geçirecek" dedi.

ARKADAŞLAR GÖRMEYECEK

Yeni özellik aracılığıyla Facebook kullanıcıları, mevcut profilleriyle bağlantılı bir çöpçatan profili yaratabilecek. Bu profil kullanıcının arkadaşları tarafından görülemeyecek.

ÜCRETSİZ OLACAK

Daha sonra Facebook algoritması kullanıcıya olası eş tavsiyelerinde bulunmaya başlayacak. Yeni özelliğin Facebook'un tüm hizmetlerinde olduğu gibi ücretsiz olacağı da açıklandı.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SÖZ VERDİ

Facebook'un açıklaması sonrasında dünyanın en büyük çöpçatanlık sitelerinden birisi olan Match.com'un hisseleri New York Borsası'nda yüzde 22 geriledi.

Zuckerberg, çöpçatanlık özelliğini sıfırdan inşa ettiklerini, kullanıcıların kişisel bilgilerinin tamamen güvende olacağını da taahhüt etti.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 07:31
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çöpçatanlık özelliğiMark ZuckerbergFacebookun CEOsu
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