YouTube'da o tuşa sakın tıklamayın çünkü...

23 Mart 2015 Pazartesi 10:30
YOUTUBE'UN sunduğu 'Otomatik oynat' özelliği her ne kadar kullanıcı dostu gibi görünse de, dikkat edilmediğinde bir kota canavarına dönüşebiliyor. İşte yapmanız gerekenler... YouTube'un yeni sunmaya başladığı "otomatik oynatma" işlevi, durmaksızın müzik dinlemeyi sevenler için harika bir yetenek. Ancak herkes, YouTube'un seçtiği videoların çalınmasından hoşlanmamış olabilir. Otomatik oynatma canınızı sıktıysa üzülmeyin çünkü bu işlevi kapatmanın çok kolay bir yolu var. Yeni ayarın gösterildiği kısımda daha önce YouTube reklamları gösterildiğinden, onu atlamış olabilirsiniz. Otomatik oynatmayı kapatmak için, sağ tarafta, önerilen videoların en tepesindeki mavi düğmeyi kullanmanız gerekiyor. Düğmeyi kapalı konuma getirdiğinizde YouTube, önerdiği videoları otomatik olarak çalmayacak.
Otomatik yürütmeyi kapattığınıza göre artık YouTube videolarının peş peşe sıralanıp, kotanızı bitirmeyeceğinden emin olabilirsiniz.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 23.03.2015 09:33