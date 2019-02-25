YouTube'tan önemli karar!

Video paylaşım sitesi YouTube paylaşımlarında tıbbi aşılarla ilgili yanlış bilgi ve temelsiz tezlere yer veren kanalların reklamlarını kestiğini açıkladı.

YouTube'tan önemli karar!
banner404

BBC'de yer alan habere göre YouTube, aşı karşıtı yayınlar yapan  kanalların zararlı ve tehlikeli fikirlerin yayılmasına yol açtıkları gerekçesiyle  video paylaşım sitesi üzerinden reklam geliri elde etmelerini engelleyeceğini  duyurdu.
 Şirket, aşı karşıtı yayınların reklam almasını engellemenin yanında  konuyla ilgili uzman görüşlerine yer veren ve tıbbi aşıların faydalarına değinen  bilimsel içeriklere ulaşılmasını kolaylaştıracağını belirtti. 
Ayrıca tıbbi aşılarla ilgili gerçek dışı bilgilere yer veren  videoların tavsiye edilmesinin önleneceği ifade edildi. 
Şirket söz konusu videoları platformundan kaldırmayacağını, ancak  video altlarında reklam panellerinin bulunduğu yere izleyicilerin videoda yer  alan görüşleri doğrulayabileceği kaynakların bağlantılarını koyacağını kaydetti. 
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
"Tıp konularında yanlış bilgilendirme özellikle kaygı verici. Her  logaritma değişikliğinde olduğu gibi bunu önlemeye yönelik adımlar da aşamalı  olacak, zamanla daha etkili hale gelecek."   
Bazı reklam verenler daha önce kendi ürünlerinin reklamlarının aşı  karşıtı videolarda yayımlanmasına karşı YouTube'a şikayette bulunmuştu. Şirketler  tedbir alınana dek reklamlarını platformdan çekme kararı almıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
C vitamini yüksek kan şekerini düşürüyor
C vitamini yüksek kan şekerini düşürüyor
  1. SAĞLIK

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472