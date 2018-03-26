Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook'tan bir skandal daha!

YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak

YouTube'un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, platformu müzik dinlemek için kullananlara rahatsız edici sıklıkta reklam göstermeyi planladığını belirtti

YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak

YouTube'un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, platformu müzik dinlemek için kullananlara rahatsız edici sıklıkta reklam göstermeyi planladığını belirtti

26 Mart 2018 Pazartesi 18:34
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
banner404

South by Southwest müzik festivalinde konuşan YouTube'un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, platformu ücretsiz müzik servisi olarak kullananlara çok sık reklam göstermek istediklerini söyledi.

YENİ SERVİSE YÖNLENDİRECEK

 Spotify ve Apple Music ile rekabet edecek bir müzik servisi üzerinde çalışan YouTube, video paylaşım sitesinde ağırlıklı olarak müzik dinleyen kullanıcıları reklamlarla yeni servisine yönlendirmeye çalışacak.

"Stairway to Heaven'ı dinledikten hemen sonra karşınıza reklam çıktığında mutlu olmayacaksınız" diyen Cohen, YouTube'un tıpkı Spotify gibi kullanıcıları reklamlarla önce bunaltıp sonra ücretli üyeliğe cezbedeceğinin haberini verdi.

BUNALTICI SIKLIKTA REKLAM VERECEK

Bunaltıcı sıklıktaki reklamların uzun süreler müzik dinleyen kullanıcıları hedefleyeceği tahmin ediliyor.

 Söz konusu reklamların ne zaman devreye sokulacağı ve YouTube'un müzik akış servisinin hangi tarihte kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
YoutubeLyor CohenUygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook özür diledi!
Facebook özür diledi!
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim