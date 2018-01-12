'Yok Artık' dedirtecek iPhone çılgınlıkları...

ÖYLE ki telefonu satın alabilmek için organlarını satan bile var… İşte iPhone çılgınlığında “yok artık” dedirten 17 ilginç vaka!

1) Çin’de yaşayan bir çift, birkaç yıl arayla üç çocuğunu satarak iPhone ve ayakkabı almak suçuyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

2) Yine Çin’de yaşayan bir genç 2011 yılında bir iPhone ve iPad satın almak için böbreğini sattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından ameliyatı yapan cerrah da dahil olmak üzere 5 kişi kasten adam yaralama suçuyla yargılandı.

3) İngiltere’de yaşayan bir genç, fırtınalı bir havada yere düşen iPhone’unu kurtarmak için çabalarken su kanalına sıkıştı. Genci itfaiye ekipleri kurtardı.

4) Çin’de yaşayan bir üniversite öğrencisi, iPhone 6 satın alabilmek için kız arkadaşını kiralığa çıkarttığını duyuran bir pankart açtı. Yalnızca yemeğe çıkılabileceğini belirten genç adamın sevgilisi bu konuda bir itirazı olmadığını söyledi.

5) Suudi Arabistan’da yaşayan bir adam, kız kardeşinin nişanlısından başlık parası olarak kendisi için bir iPhone 6 istedi.

6) Kendini iş adamı olarak tanıtan bir adam, iPhone 5s’in satışa çıkacağı gün oluşan kuıyrukta beklemek üzere evsiz insanları dolandırdı. Sözde iş adamı, evsizlere kendisi yerine kuyrukta beklemeleri karşılığında para teklif etti ancak sözünde durmadı.

7) Amerika’nın seri ilan sitesi Craigslist’te pek çok kişi iPhone 6 karşılığında cinsel ilişkide bulunabileceği ilanı verdi.

8) Kaliforniya’da yaşayan bir genç kız, iPhone’unu çalan hırsızı kovalarken otoyola düştü ve hayatını kaybetti.

9) iPhone 5s satışa çıktığı gün kuyrukta beşinci sırada bekleyen bir kadın, üçüncü sıraya geçebilmek için 2 bin dolar değerindeki çantasını vermeyi teklif etti.

10) New York polisi, “Elma Toplayıcıları” adını taşıyan ve 2013 yılında yaklaşık 3 milyon Amerikalının iPhone’larını çalan bir çete yakaladı.

11) Çin’de yaşayan bir genç kız, 2011 yılında kendisine iPhone 4 alacak birine bekaretini vereceğini duyurdu. Ancak bu olay teyid edilemedi.

12) iPhone 6 satışa çıktığı gün dünya çapında pek çok Apple Store mağazası önünde kavgalar çıktığı rapor edildi.

13) Kaliforniya’da görev yapan bir polis şefi, 2012 yılında oğlunun kayıp iPhone’unu bulmak için 10 polis memurunu görevlendirilince eleştirilerin hedefi oldu. Bu arada, telefon bulunamadı.



14) 2012 yılında bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 20 aylık bebeğin elindeki iPhone’u çalan bir adam tespit edildi.

15) iPhone 6 satışa çıkmadan haftalar önce New York 5.Cadde’de bulunan Apple Store önünde çadırlar kuruldu ve bekleyiş tam 22 gün sürdü.

16) Japonya’nın GSM operatörü Softbank’ın Osaka’daki mağazasından iPhone 5 satışa çıkmadan bir kaç gün önce yaklaşık değeri 100 bin dolarlık iPhone çalındı.

17) Tayland’ın Pattaya şehrinde 21 yaşındaki bir genç 5 yaşındaki bir çocuğu iPhone’unu kırdığı için öldürdü ve polis tarafından tutuklandı.

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