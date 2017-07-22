Yılan değil canavar! Deprem ve felaketlerden bizi kurtaracak

STANDFORD Üniversitesi yaptığı çalışmada doğal afetlerin başını çeken deprem gibi sonu felaketler ile biten ve büyük hasarlar ile ölümcül sonuçlar doğuran felaketlerde görev alacak ve hayat kurtaracak yeni bir buluşa imza attı.

Bir çok doğa felaketlerine karşı insansız güç kullanımına yönelinmesi ve bu yolda drone, cyborg gibi materyallerin kullanılması yetersiz görülmesi üzerine yerden bir sürüngen düşünüldü. Bu sürüngen sayesinde ulaşılması mümkün olmayan uç noktalara kadar ulaşılması düşünülmekte. Hatta bir tık daha öteye gidilerek kazazedeye su ihtiyacını bile ulaştırması beklenmekte.

Hemen her yerden geçebilen ve yılan görünümünde olan bu robotun giremediği yer yok!

Yumuşak materyalden yapılan yılanın, iç içe geçmiş tüp yapısı bulunuyor. Bir ucuna pompa, diğer ucuna kamera takılı olan robot şişirildiğinde kamera tarafına doğru büyüyor.

Robot, bir tarafı diğerinden daha fazla şişirerek köşeleri dönebilir ve nereye gideceğine kameradan aldığı görüntüleri algortiması ile yorumlayarak karar verebilir.

Esnek yapılı robot, yapısına göre oldukça marifetli. 100 kg'lık bir yükü kaldırabilen robot, kendi çapının sadece 10'da 1'i kadarlık boşluktan kendini daraltarak geçebiliyor.

Bir yükü çekmesi/itmesi gerektiğinde spiral oluşturarak kendini şişirebiliyor.

Şu anki prototip ucuz plastikten yapılmış ancak konseptin işlevselliğinin kanıtlanmasıyla araştırmacılar gelecek versiyonlarını Kevlar gibi sert malzemelerden denemeyi amaçlıyor.

Ayrıca hava yerine basınçlı sıvı kullanılarak, yardıma ihtiyacı olan kişilere su dağıtabilir.