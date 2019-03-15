Yerli savunma ürünleri 20 ülkede

TÜRK savunma sanayisine, başta yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri olmak üzere özgün ürünler kazandıran Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ, bir yandan Türk askerini korurken, diğer yandan 20 ülkeye ihracat yapma başarısına ulaştı.

Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, şirketin üst yönetimiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ökçün, savunma sanayisinde güç sistemleri, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) filtrasyon sistemleri konularında çözümler sunduklarını söyledi.

Geçen yılı 150 milyon lira ciroyla kapattıklarını belirten Ökçün, ellerinde 450 milyon liralık sipariş bulunduğunu bildirdi.

Ökçün, Nero Endüstri olarak ürünlerinin 20 ülkede kullanıldığını, 6 ülkede de kalifikasyon süreçlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Ürünlerine yönelik talebi karşılamak, yeni pazarlara açılmak amacıyla yurt içinde ve dışında yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Ökçün, Sakarya'daki fabrika için 5 milyon dolar, Ankara'daki için 15 milyon dolar, ABD'nin Orlando şehrindeki için 2,5 milyon dolar, Bulgaristan'daki için 500 bin dolar olmak üzere yıl sonuna kadar 23 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceklerini ifade etti.

Hedef dünyanın en büyüğü olmak

İnfilak bastırma ve yangın söndürme sistemlerinde yüzde 92'lik yerlilik oranı yakaladıklarını belirten Ökçün, ürünleriyle Türkiye'deki zırhlı kara araçlarının tamamına yakınının güvenliğini sağladıklarını söyledi. Ökçün, "İnfilak bastırma sistemimiz herhangi bir saldırı ya da olumsuzluk durumunda araç içindekilerin hayatta kalmasını sağlıyor. Türk askeri daha önce yurt dışından temin edilen ürünler yerine artık yerli sistemlerle korunuyor." dedi.

Ökçün, infilak bastırma konusunda yurt dışında 2 büyük üretici daha bulunduğuna işaret ederek, hedeflerinin onları geride bırakarak dünyanın en büyüğü haline gelmek olduğunu bildirdi.

Ürettikleri güç sistemlerinin de Türk savunma sanayisindeki ana yüklenicilerin önemli sistemlerinin kalbini oluşturduğunu anlatan Ökçün, tüm bu ürünleri üretirken ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli sanayi firmalarından karşıladıklarını vurguladı.

Ökçün, geçen yıl 6 binin üzerinde sistem teslimatına imza attıklarını dile getirdi.

Hedef hava ve deniz platformları

Alican Ökçün, infilak bastırma ve yangın söndürme hava araçlarında birçok yabancı ürün ve alt sistem bulunduğuna dikkati çekerek, buralarda da Türk askerinin hayatının Türk sanayisine emanet edilmesini istediklerini ve Türk havacılık sanayisinin lideri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile bu yönde temasları olduğunu ifade etti.

Ürünlerinin deniz araçlarına entegrasyonunun da gündemlerinde bulunduğunu aktaran Ökçün, "Sistemleri yerlileştirmek için bize şu anda 3 gemi verildi. Bu sene sonuna kadar 10 gemiye çıkmak istiyoruz. Bunun ardından Pakistan MİLGEM projesinde de yer almayı umuyoruz." diye konuştu.

Ökçün, ürünlerinin ABD ordusu tarafından da kullanılmasına yönelik prosedürlerin başarıyla sürdüğü bilgisini verdi.

Alican Ökçün, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) özellikle zırhlı kara araçlarına yönelik düşük maliyetli bir lazer tespit sistemini tanıtacaklarını bildirdi.

Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ ile aynı grup bünyesinde bulunan Standart Test Genel Müdürü Öznur Ökçün de özgün ve yerli ürünlerin geliştirilmesi ve sertifikasyonu açısından önem taşıyan test altyapıları konularında çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.