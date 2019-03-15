Yerli savunma ürünleri 20 ülkede

Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ, güç sistemleri, yangın söndürme ve infilak bastırma, KBRN filtrasyon sistemleri konularındaki çözümleriyle 20 ülkeye ihracat yapıyor

Yerli savunma ürünleri 20 ülkede
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TÜRK savunma sanayisine, başta yangın söndürme ve  infilak bastırma sistemleri olmak üzere özgün ürünler kazandıran Nero Endüstri  Savunma Sanayi AŞ, bir yandan Türk askerini korurken, diğer yandan 20 ülkeye  ihracat yapma başarısına ulaştı. 
Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün,  şirketin üst yönetimiyle birlikte düzenlediği  basın toplantısında çalışmaları  hakkında bilgi verdi. 
Ökçün, savunma sanayisinde güç sistemleri, yangın söndürme ve infilak  bastırma sistemleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) filtrasyon  sistemleri konularında çözümler sunduklarını söyledi. 
Geçen yılı 150 milyon lira ciroyla kapattıklarını belirten Ökçün,  ellerinde 450 milyon liralık sipariş bulunduğunu bildirdi. 
Ökçün, Nero Endüstri olarak ürünlerinin 20 ülkede kullanıldığını, 6  ülkede de kalifikasyon süreçlerinin devam ettiğini dile getirdi. 
Ürünlerine yönelik talebi karşılamak, yeni pazarlara açılmak amacıyla  yurt içinde ve dışında yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Ökçün,  Sakarya'daki fabrika için 5 milyon dolar, Ankara'daki için 15 milyon dolar,  ABD'nin Orlando şehrindeki için 2,5 milyon dolar, Bulgaristan'daki için 500 bin  dolar olmak üzere yıl sonuna kadar 23 milyon dolarlık yatırımı hayata  geçireceklerini ifade etti. 
Hedef dünyanın en büyüğü olmak 
İnfilak bastırma ve yangın söndürme sistemlerinde yüzde 92'lik  yerlilik oranı yakaladıklarını belirten Ökçün, ürünleriyle Türkiye'deki zırhlı  kara araçlarının tamamına yakınının güvenliğini sağladıklarını söyledi. Ökçün, "İnfilak bastırma sistemimiz herhangi bir saldırı ya da olumsuzluk durumunda araç  içindekilerin hayatta kalmasını sağlıyor. Türk askeri daha önce yurt dışından  temin edilen ürünler yerine artık yerli sistemlerle korunuyor." dedi. 
Ökçün, infilak bastırma konusunda yurt dışında 2 büyük üretici daha  bulunduğuna işaret ederek, hedeflerinin onları geride bırakarak dünyanın en  büyüğü haline gelmek olduğunu bildirdi. 
Ürettikleri güç sistemlerinin de Türk savunma sanayisindeki ana  yüklenicilerin önemli sistemlerinin kalbini oluşturduğunu anlatan Ökçün, tüm bu  ürünleri üretirken ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli sanayi firmalarından  karşıladıklarını vurguladı. 
Ökçün, geçen yıl 6 binin üzerinde sistem teslimatına imza attıklarını  dile getirdi. 
Hedef hava ve deniz platformları
Alican Ökçün, infilak bastırma ve yangın söndürme hava araçlarında  birçok yabancı ürün ve alt sistem bulunduğuna dikkati çekerek, buralarda da Türk  askerinin hayatının Türk sanayisine emanet edilmesini istediklerini ve Türk  havacılık sanayisinin lideri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile bu yönde  temasları olduğunu ifade etti. 
Ürünlerinin deniz araçlarına entegrasyonunun da gündemlerinde  bulunduğunu aktaran Ökçün, "Sistemleri yerlileştirmek için bize şu anda 3 gemi  verildi. Bu sene sonuna kadar 10 gemiye çıkmak istiyoruz. Bunun ardından Pakistan  MİLGEM projesinde de yer almayı umuyoruz." diye konuştu. 
Ökçün, ürünlerinin ABD ordusu tarafından da kullanılmasına yönelik  prosedürlerin başarıyla sürdüğü bilgisini verdi. 
Alican Ökçün, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) özellikle  zırhlı kara araçlarına yönelik düşük maliyetli bir lazer tespit sistemini  tanıtacaklarını bildirdi. 
Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ  ile aynı grup bünyesinde bulunan  Standart Test Genel Müdürü Öznur Ökçün de özgün ve yerli ürünlerin geliştirilmesi  ve sertifikasyonu açısından önem taşıyan test altyapıları konularında çalışmalar  yürüttüklerini kaydetti.

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