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4 Nisan Günlük Burç Yorumu

Yeni yasa ile artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak!

TBMM’ye sunulan yeni yasa tasarısı, firmaları tüketicilere arz ettikleri ürünlerin güvenliği ve sağlığa uygunluğu konusunda sorumlu tutuyor. Ayrıca tüketicilere sahte ürün gönderen firmalar da artık doğrudan kapatılacak

Yeni yasa ile artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak!

TBMM’ye sunulan yeni yasa tasarısı, firmaları tüketicilere arz ettikleri ürünlerin güvenliği ve sağlığa uygunluğu konusunda sorumlu tutuyor. Ayrıca tüketicilere sahte ürün gönderen firmalar da artık doğrudan kapatılacak

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:19
Yeni yasa ile artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak!
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TBMM’ye sunulan yeni Ürün Güvenliği kanun tasarısı, sahte, sağlığa zararlı ve güvensiz ürünlerin tüketicilere sunulmasının önüne geçecek. Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte hem kalitesiz hem de güvensiz olan Çin malı ürünlerin yanı sıra e-Ticaret yolu ile satılan ve müşterileri aldatan ürünlerin satışı yasaklanacak.
Yasa yürürlüğe girdiğinde e-Ticaret yolu ile müşterilerine sahte ürünler gönderen firmalar direkt olarak kapatılacak. Sahte ürün satışına aracılık eden internet, radyo veya TV şirketleri ise para cezasına çarptırılacak. Hem imalatçı hem de ithalatçı firmalar, müşterilerine güvenli ve sağlığa zararlı olmayan ürünler temin etmekle yükümlü olacak. Yükümlülüklere uymayan şirketler, 250 bin TL’ye kadar para cezasına çarptırılabilecek.
Yeni yasa, güvenli olmadığı anlaşılan ürünlerin geri çağırılmasını da zorunlu tutuyor. Yasal mevzuata ilk kez giren ‘ürün sorumluluğu tazminatı’ nedeni ile imalatçı firmalar ürettikleri ürünün neden olduğu yaralanma, ölüm ya da maddi zararlardan sorumlu olacak ve tazminat ödeyecekler. Böylece firmalar, ürünlerini daha dikkatli piyasaya sürmek zorunda kalacaklar.
Yabancı pazarlardaki ‘Türk Malı’ imajını da korumayı amaçlayan yasa, güvensiz veya tağşişe konu ürünlerin yurt dışına ihracını yasaklıyor. Ayrıca tüm ürünler için bir ‘izlenebilirlik’ mekanizması oluşturulacak. Ürünün kim tarafından üretildiğinden kime satıldığına kadar tüm sürecin beyan edilmesi zorunlu olacak.

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