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Yeni yapılan binalarda artık...

Yeni yapılan binalarda internet hattı zorunlu olacak

Yeni yapılan binalarda artık...

Yeni yapılan binalarda internet hattı zorunlu olacak

09 Mart 2015 Pazartesi 17:17
Yeni yapılan binalarda artık...
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KALKINMA Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, bina içi internet altyapısı kurulumunun zorunlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda, fiber erişim altyapısı maliyetlerinin düşmesi ve yatırımların artmasına katkı sağlamak üzere bina içi iletişim altyapısına ait standartlar belirlenecek, söz konusu altyapının paylaşımına ve bina sahiplerinin sorumluluklarına yönelik gerekli düzenlemeler yapılacak ve bunların uygulanması sağlanacak.
Yeni inşa edilen binalarda sabit internet altyapısının bulunmasına yönelik zorunluluk getirilecek. Geniş bant internet altyapısının binalarda kurulumunu zorunlu kılacak teknik şartname ve yönetmelikler hayata geçirilecek ve bu uygulama denetlenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda yürütülecek çalışmalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile yerel yönetimler işbirliği yapacak.
MALİYETLER AZALACAK
Bina içi internet altyapısı (fiber, ethernet, kablo TV vb.) binanın yapım aşamasında önceden belirlenecek standartlara göre gerçekleştirilecek ve bu sayede inşaat maliyetleri azaltılacak, bina içi fiber döşeme maliyeti düşürülecek. Fiber altyapı maliyetlerinin düşürülmesi ile yatırımların artmasına katkı sağlanacak ve kendi bina içi altyapısına sahip olan kullanıcılar farklı işletmeciler arasında kolayca geçiş yapabilecek. Fiber internet altyapısı için de teknik şartname ve yönetmelik hazırlanarak belirli büyüklüğün üzerindekiler öncelikli olmak üzere belli şartları taşıyan yapılar için uyulması zorunlu hale getirilecek.
İNTERNETSİZ OKUL, HASTANE OLMAYACAK
Bina içi internet altyapısı kurulumunun zorunlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında atılacak adımlar şöyle: Yeni inşa edilen binalarda bina içi sabit internet altyapısının bulunmasını teminen gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak.
Yapılan düzenlemenin uygulaması denetlenecek.
Okullar ve hastaneler gibi yeni inşa edilecek tüm kamu binalarında internet altyapısının tesisine yönelik tedbirler alınacak.
Kaynak: Teknoloji haber

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Son Güncelleme: 09.03.2015 16:44
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