Yeni Nokia'lar Türkiye'ye geliyor!

NOKİA telefonlarının evi HMD Global, Nokia 5.1 Plus ve Nokia 3.1 Plus'ın Mart ayında Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunulacağını duyurdu. Nokia 5.1 Plus Turkcell mağazalarında satışa sunulurken, her iki akıllı telefon da turkcell.com.tr üzerinden uygun fiyat seviyesi ve 12 taksit imkanıyla tüketicilerle buluşacak. 2019 yılında çok daha geniş ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre belirlenmiş bir ürün portföyü ile tüketicilerin karşısına çıkacaklarını belirten HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener , "Avrupa'nın tasarım kültürünü yansıttığımız, Türkiye'deki kullanıcıların en sevdiği markalardan biri olan Nokia'nın yeni yolculuğunda güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Dünya çapındaki Google ve Zeiss gibi önemli iş ortaklıklarının yanı sıra Türkiye'de de Turkcell ile akıllı telefonlarımızı tüketicilerle buluşturacağız. Erişilebilir fiyatlarla, en güncel ve en güvenli Android işletim sistemi ile kusursuzlaşan akıllı telefonlarımızla kullanıcıları memnun edeceğimize eminiz" dedi. Şener, Dünya Mobil Kongresi (MWC) 2019'da tanıtılan akıllı telefonlarınyılın ikinci çeyreğinde Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Android 9 Pie ile her zaman temiz, güvenli ve güncel

Nokia akıllı telefonlar, Android yenilikleri ve yazılım deneyimlerinin en iyi halini sunuyor ve Android 9 Pie güncellemesi ile fark yaratıyor. Gelişmiş yapay zekâsı ile Android 9 Pie, Nokia akıllı telefonu kullanıcıların kullanma şekline uyum sağlar, kullandıkça tercihleri öğrenir. Bu sayede daha hızlı, daha uyumlu bir deneyim sunar. Nokia akıllı telefonlar, kutudan çıktığı andan itibaren müthiş depolama ve pil ömrü sunuyor, ayrıca üç yıl boyunca gelen aylık güvenlik güncellemeleriyle birlikte iki büyük işletim sistemi güncellemesi sağlıyor. Ayrıca pil ömrünü azaltan ya da depolama alanını tüketen uygulamalardan kaçınarak, özenle seçilmiş önden yüklenen uygulamalar yer alıyor. En güncel Google Assistant ve Google Photos gibi uygulamaları kullanarak tamamen ücretsiz ve sınırsız yüksek kalitede fotoğraf depolama alanı sağlanıyor.