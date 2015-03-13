Yeni iPhone’lara pembe renk seçeneği ile geliyor

Force Touch tekniği ilk olarak Apple Watch’ta kullanılmaya başlanmıştı. Bu özellik, dokunmatik ekrana belirli şiddetlerle yapılan dokunuşa göre uygun yanıt verme görevini üstleniyor. WSJ’e göre Apple, bu tekniği iPhone 6s ve iPhone 6s Plus’ta kullanmaya başlanacak. Bunun dışında Apple’ın kadın kullanıcılarına özel bir sürpriz yapacağından bahsediliyor. Mevcut renk seçeneklerine ek olarak pembe rengini de ekleyecek olan Apple, daha pastel renkleri seven kadın kullanıcılarını memnun etmek istiyor.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 14:36