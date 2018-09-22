Yeni iPhone'da pil şoku!

Apple lansmanında iPhone'ların bataryasına değinilmemesi üzerine, iPhone'ların bataryalarıyla ilgili bilgilere ulaşan MyDrivers, iPhone XS'in bataryasının iPhone X'den daha düşük kapasiteli olduğunu açıkladı

Yeni iPhone'da pil şoku!
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APPLE'IN yeni iPhone'ları tanıttığı lansmanda Philip W. Schiller, yeni telefonların bataryalarıyla ilgili bilgi vermekten kaçınmıştı. Çin' de yeni iPhone'ların bataryalarıyla ilgili bilgilere ulaşan MyDrivers isimli şirket, iPhone XS'in bataryasının iPhone X'den daha düşük kapasiteli olduğunu açıkladı.

IPHONE XS MAX İÇİN AYNI DURUM GEÇERLİ DEĞİL

iPhone XS, 2,658 mAh bataryasının iPhone X'in 2,716 mAh kapasiteye sahip bataryasından daha düşük bir kapasiteye sahip olması Apple hayranlarını hüsrana uğrattı. iPhone XS Max ise 3,174 mAh 'lik bataryası ile şimdiye kadarki en büyük kapasiteli iPhone ürünleri arasına giriyor.

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