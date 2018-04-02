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Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek

WhatsApp, aralarında Touch ID desteği, karanlık mod ve grup sohbetleri için artırılmış katılımcı limiti yenilikleriyle güncellenecek

Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek

WhatsApp, aralarında Touch ID desteği, karanlık mod ve grup sohbetleri için artırılmış katılımcı limiti yenilikleriyle güncellenecek

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:10
Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek
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POPÜLER mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a eklenecek yeni özellikler ortaya çıktı. Sohbet uygulamasına eklenecek yeni özellik arasında iPhone'lar için Touch ID desteği, gruplarda anket yapabilme, grup sohbetlerine 4 bin 96 katılımcı ekleyebilme ve karanlık mod gibi yenilikler bulunuyor.

SOHBETLERE PARMAK İZİYLE ULAŞILACAK

Uygulamaların beta sürümlerini inceleyen WABetaInfo isimli web sitesi tarafından ortaya çıkarılan özelliklerin, önümüzdeki günlerde WhatsApp'ın iPhone, Android ve Windows Phone uygulamasına ekleneceği belirtiliyor.

WhatsApp'a ekleneceği belirtilen özelliklerinden Touch ID desteği, iPhone kullanıcılarının sohbet uygulamasına parmak izleriyle erişmesini mümkün kılacakken, daha önce 256 katılımcıyla sınırlı olan WhatsApp gruplarına artık 4.096 kişiye kadar katılımcı eklenebilecek. Karanlık mod ise isteyen kullanıcıların WhatsApp'ın arayüzünü daha koyu renklerle değiştirecek.

APPLE WATCH'A ÖZEL SÜRÜM GELİYOR

Öte yandan söylentiler, WhatsApp ekibinin sohbet uygulamasının Apple Watch'a özel bir sürümünü geliştirdiklerine işaret ediyor.

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WhatsappTouch IDKaranlık ModGüncellemeParmak Izi
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