Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil oyunlar her anımızı dinliyor

AKILLI telefonları kullanarak kullanıcılarını dinleyen uygulamalar hakkında yeni bir rapor daha ortaya çıktı. The New York Times'ın haberine göre bir grup uygulama, Alphonso adlı firma tarafından üretilen yazılımı kullanıyor ve bu yazılım özellikle TV şovları, reklamlar ve filmlerdeki belirli ses sinyallerini takip etmek için akıllı telefonun mikrofonunu kullanıyor. Alphonso, sesleri belirlemesinin ardından Shazam'ı kullanarak bu ses parçalarını tanımlıyor ve toplanan bütün bu veriler reklamlarını hedeflerine daha iyi ulaştırmaları için reklamcılara satılıyor.

ÇOCUKLARI DA DİNLİYOR

Alphonso'nun söylediğine göre yazılım insan seslerini kaydetmiyor ve çalışmaları, hem uygulama açıklamasında hem de gizlilik poliçelerinde açıklanmış durumda. Ayrıca kullanıcıların mikrofonlarını ve konum hizmetlerini açmayı kabul etmeleri gerekiyor. Alphonso CEO'su Ashish Chordia'nın New York Times'a belirttiği üzere tüketiciler bilinçli bir şekilde katılım sağlamakta ve istedikleri zaman hizmetten ayrılma seçeneği bulunmakta. Chordia'nın söylediğine göre firma yazılımın çocuk uygulamalarında kullanılmasını desteklemiyor ancak New York Times, çocuklara yönelik birkaç uygulamanın da Alphonso'nun yazılımını kullandığını bulmuş durumda.

İLK DEĞİL

Tabi ki bu, bir firmanın akıllı telefon mikrofonlarını dinlediği için eleştiri altında tutulduğu veya suçlandığı ilk durum değil. Geçtiğimiz yıl FTC, Silverpush yazılımını kullanan 12 geliştiriciye uyarıda bulunmuştu. Silverpush yazılımı, benzer bir şekilde kullanıcıların izleme alışkanlıklarını takip ediyordu ancak bu konuda kullanıcıları bilgilendirmiyordu. Bu yılın başlarında da Vizio, FTC ve New Jersey'e 2.2 milyon dolar bedel ödemesi gerekmişti.

YATAK ODALARIMIZA KADAR GİRİYORLAR

Alphonso'nun söylediğine göre çalışması FTC düzenlemelerine uygun durumda ancak pek çok kişi, bunun yeterli olmadığını belirtmekte. Örneğin Simuldemia CEO'su Dave Morgan, "Giderek daha fazla cihazın oturma odaları, yatak odaları, sokaklar veya başka insanların evlerinde daha fazla bilgi toplaması" ile dikkatli olmamız gerektiğini ve kamunun olayların kör noktasında kalmaması lazım olduğunu söylemekte ve önemli olanın neyin yasal olduğu değil, neyin "garip" olmadığı olduğunu belirtiyor.