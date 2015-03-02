Yaşlılara özel telefona yoğun ilgi

ANADOLU Girişimcilik, yaşlı nüfusun sağlık ve iletişim ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen 'Concox GS503′ model cep telefonunu Türkiye pazarına sundu. Yoğun talep gören telefon sayesinde 60 yaş ve üzeri kişiler, acil sağlık yardımına ihtiyaç duyduklarında medikal merkezlere veya yakınlarına kolayca ulaşabiliyor.

Türkiye'nin ilk ve tek takip özellikli ve medikal destekli telefonu Concox, 'acil durum butonu' özelliği ile dikkat çekiyor. Çeşitli teknolojik yenilikleri barındıran ve kolay kullanıma sahip olan 'Concox GS503′, aynı zamanda yaşlıların sokakta kaybolmaları gibi özel durumlar için de en ideal çözümü sunuyor.





Konum belirleme ve otomatik SMS özelliği





Concox cep telefonlarının en belirgin özelliği konum belirleme. İçerisinde bulunan GPS çipi sayesinde kişinin bulunduğu konumun belirlenmesine imkân veriyor. "Acil Durum Uyarı" özelliği ise tek butonla SMS gönderilmesini sağlıyor. Cihazın arkasında bulunan butona basıldığında adres bilgisi, medikal merkezlere ulaşıyor ve 7/24 ambulans gönderimi sağlanıyor.





Acil durumlara özel tasarlandı



