Yaşlandıran uygulamayı kullananlar dikkat! Verilerinizi çalıyor

YAKIN geleceğin parolası yüzümüz olacak. Hatta günümüzde akıllı telefonların ekran kilidini açmaktan, internet bankacılığı uygulamalarına kadar yüz tanıma oldukça yaygınlaşmış durumda. Bu yüzden bu veriler birden fazla uygulamayı etkileyip, dijital güvenliğinizi tehdit edebilir. Yüz tanıma teknolojisi yıllardır var olsa da son yıllarda yapay zeka ve bilgisayar desteği sayesinde çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.Bu teknoloji artık sınırlarda insanları teşhis etmek, akıllı telefonların kilidini açmak, suçluları teşhis etmek ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılıyor. Fakat bazı şirketler bu teknolojiyi daha da ileri götürerek insanların duygularını,niyetlerini algılayabileceklerini savunuyor. Bir iddia ise, programı kullananların genç yaşlı halinini sisteme kayıt ediyor bu veriler belli yerlere servis ediliyor. Çin hükümeti bu sistem ile 50.000 kişilik bir konserde aranılan bir suçluyu yakalamayı başardı. Şifre hatta parmak izi girmeden yalnızca yüz tanıma sistemi ile açılan telefonlarımız var. FaceApp kullanırken tekrar bi düşünün. Belki de bu projenin bir parçasıdır! Öte yandan, Yapay zeka konusuyla ilgilenen uzmanlar, kişilerin sosyal medyada 10 yıl öncesi ve sonrası fotoğraflarını karşılaştırmalı paylaştığı hareketin, "yüz tanıma algoritmaları geliştirme amacı taşıyor olabileceği"ni savundu. Dünyada birçok devlet ve özel şirket, güvenilir ve hızlı olduğunu söyleyerek yüz tanıma programlarını kullanıyor. Bazı araştırmacılar, yüz tanıma teknolojisinin kart ve şifrelerin gizli tutulması, suçluların yakalanması ve ülkeye giriş çıkışların denetlenmesi gibi alanlarda hızlı ve güvenilir bir araç olduğunu söylüyor.Bazılarına göre ise bu, mahremiyetin yok olduğu bir distopyanın parçası. Yüz tanıma teknolojisi, birçok ülkede özellikle güvenlik ve eğlence amaçlı kullanılıyor. Araştırmacılara göre, yüz tanıma teknolojisi sadece yenilik ve kolaylığı akla getirmiyor. Yüz tanıma teknolojisi şirketi Kairos'un kurucusu Brian Brackeen, sistemin kötü amaçlı kullanımlara açık olduğuna dikkat çekiyor. Temel sorular şunlar: Biz bir teknolojinin yüzümüzü tanımasını istiyor muyuz? Devletler ve özel şirketler elindeki veri tabanlarını nasıl ve ne zaman kullanıyor? George Orwell'in ünlü "1984" romanındaki gibi "Büyük Birader" bizi mi izliyor? İsrail ordusu, işgal ettiği bölgelerdeki Filistinliler'e yönelik olarak yüz tanıma sistemi kullanıyor. Söz konusu uygulama iki nedenle kullanıyor. İlk sebep, İsrail'e çalışmak için geçen Filistinliler'i ayırt etmek, ikincisi ise "güvenlik" olarak sıralanıyor. Bir ordu yetkilisi söz konusu uygulamayı doğruladı. İsrailli yetkili 29 noktaya kamera kurulduğunu belirtirken, "Bu uygulama ile daha hızlı ve etkili sonuç alacağız" ifadelerini kullandı. Yüz tanıma uygulaması tüm dünyada tartışılırken, ABD'nin San Francisco kentinde alınan karara göre şehir genelinde yüz tanıma teknolojilerinin kullanımı tamamen yasaklandı. Tarama, düzenleme veya izlemem zorunluluğumuz olmasa da kullanıcı içeriğini istediğimiz zaman ve herhangi bir nedenle silebilir veya kaldırabiliriz.Hizmetlerden kaldırılan kullanıcı içeriği, FaceApp tarafından depolanmaya devam edebilir. Kullanıcı, hizmetlerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması, durdurulması veya içeriğinin kaybedilmesinden bizi sorumlu tutamaz.Kullanıcı içeriği yayınladığında veya başka şekilde paylaştığında, içeriği ve ilgili tüm bilgilerin herkese görünür olacağını kabul eder. Servisimizi kullanarak FaceApp'e kalıcı, geri alınamaz, telif hakkı olmayan, dünya çapında, devredilemez bir lisans vermektesiniz.FaceApp'i kullanarak içeriğinizinticari amaçlarla kullanılabileceğini kabul edersiniz. Bu tür reklam ve promosyonların şekli ve kapsamı size özel bildirimde bulunmaksızın değişebilir.Tarama, düzenleme veya izleme zorunluluğumöuz olmasa da kullanıcı içeriğini istediğimiz zaman ve herhangi bir nedenle silebilir veya kaldırabiliriz.