Yarın başlıyor! iPhone fiyatlarında 2 bin 100 TL'lik indirim

Arçelik, iPhone 8 fiyatlarında 2 bin 100 TL'lik bir indirim kampanyası hazırladı. Buna göre, 19-21 Ekim'de fiyatı 6 bin 499 TL olan 64 GB'lık iPhone 8'ler 4 bin 399 TL'den satışa sunulacak

Yarın başlıyor! iPhone fiyatlarında 2 bin 100 TL'lik indirim
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ENFLASYONLA Topyekün Mücadele Programına destek olan Arçelik, kaçırılmayacak bir teklif hazırladı. Buna göre, Arçelik, 64 GB'lık iPhone 8'leri, 19-21 Ekim'de 2 bin 100 TL'lik indirimle 4 bin 399 TL'den satışa sunacak.

6 BİN 499 TL YERİNE 4 BİN 399 TL'DEN SATILACAK

Arçelik, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6 bin 499 TL olan 64 GB'lık iPhone 8'leri, 19-21 Ekim'de 2 bin 100 TL'lik indirimle 4 bin 399 TL'den satışa sunacak.

Arçelik'ten iPhone 8'de 2 bin 100 TL'lik İndirim
iPhone 8 64 GB modelinin tüm renklerinde geçerli olacak kampanya kapsamında anlaşmalı bayilerde 6 ay taksit imkanı da sağlanacak.

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