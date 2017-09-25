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Yaptığı maskelerle istediği kişinin suretine bürünebiliyor

Bilgisayarda tasarladığı ve üç boyutlu yazıcıyla kalıba döktüğü maskelerle istediği kişinin suretine bürünebilen Landon Meier isimli sanatçı hakkında kısa belgesel çekildi. Meier'in çalışmaları maske sanatına incelikli bir yorum getiriyor

Yaptığı maskelerle istediği kişinin suretine bürünebiliyor

Bilgisayarda tasarladığı ve üç boyutlu yazıcıyla kalıba döktüğü maskelerle istediği kişinin suretine bürünebilen Landon Meier isimli sanatçı hakkında kısa belgesel çekildi. Meier'in çalışmaları maske sanatına incelikli bir yorum getiriyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:52
Yaptığı maskelerle istediği kişinin suretine bürünebiliyor
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LANDON Meier isimli kişi, bilgisayar üzerinde tasarladığı maskeleri üç boyutlu yazıcıda hazırlayacak istediği kişinin yüzünü suratına geçirebiliyor. Trump, Mike Tyson gibi birçok ünlü isim ve karakterinin de yüzlerini yapan Meier, maskelerde tasvir ettiği başarılı ayrıntılar sayesinde alanında eşsiz bir sanatçı olarak tanınıyor.

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Önceki çalışmalarıyla da gündeme gelmişti

Uzun bir çalışmanın süreci olarak ortaya çıkan maskeleri sosyal medya içerisinden yayınlayan Landon Meier’ın kurduğu platform olan “Hyperflesh”e ait maske çalışmaları daha önce de gündeme gelmişti. Politik liderlerin yüzlerinden maskeler yaratan Meier’in çalışmaları geçtiğimiz günlerde düzenlenen Monsterpalooza festivalinde sergilenmişti.

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