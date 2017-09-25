Yaptığı maskelerle istediği kişinin suretine bürünebiliyor

LANDON Meier isimli kişi, bilgisayar üzerinde tasarladığı maskeleri üç boyutlu yazıcıda hazırlayacak istediği kişinin yüzünü suratına geçirebiliyor. Trump, Mike Tyson gibi birçok ünlü isim ve karakterinin de yüzlerini yapan Meier, maskelerde tasvir ettiği başarılı ayrıntılar sayesinde alanında eşsiz bir sanatçı olarak tanınıyor.
Önceki çalışmalarıyla da gündeme gelmişti
Uzun bir çalışmanın süreci olarak ortaya çıkan maskeleri sosyal medya içerisinden yayınlayan Landon Meier’ın kurduğu platform olan “Hyperflesh”e ait maske çalışmaları daha önce de gündeme gelmişti. Politik liderlerin yüzlerinden maskeler yaratan Meier’in çalışmaları geçtiğimiz günlerde düzenlenen Monsterpalooza festivalinde sergilenmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.