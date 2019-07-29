Yandex, şimdi de nöbetçi eczaneleri gösterecek

YANDEX, söz konusu özelliğini, navigasyon ile birlikte farklı bir platforma da taşıyarak daha çok kişiye kaliteli hizmetle fayda sağlamayı amaçlıyor. Yandex Navigasyon uygulaması içerisinde, ilk aşamada Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerinde başlayan daha sonra 33 şehirde daha hayata geçerek toplam 39 şehirde aktif durumda olan nöbetçi eczane bilgileri, artık özel bir internet sitesi ile de kullanıcılara ulaşıyor. Yandex Navigasyon kullanıcısı olsun ya da olmasın isteyen herkes giriş yapması gerekmeden, kullanıcı bilgisi vermeden en yakındaki nöbetçi eczanelere, yandexnobetcieczane.com adresinden ulaşabiliyor.



39 ilin nöbetçi eczane bilgileri yer alıyor



Kullanıcılar, site üzerinden bulundukları ili ve ilçeyi seçerek, nöbetçi eczaneleri haritada görüntüleyebiliyor. Seçilen nöbetçi eczanenin üzerine tıklayan kullanıcılar, eczanenin telefon, adres bilgilerine erişebiliyor ve eczane lokasyonuna hemen rota oluşturabiliyor.



Söz konusu internet sitesinden 39 ilin nöbetçi eczanelerine ulaşmak mümkün. Listede şu iller yer alıyor: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Tekirdağ, Diyarbakır, Gaziantep, Bingöl, Karaman, Mardin, Amasya, Bilecik, Uşak, Yalova, Çanakkale, Edirne, Aydın, Bartın, Samsun, Bayburt, Sakarya, Kütahya, Balıkesir, Manisa, Mersin, Bolu, Eskişehir, Muğla, Konya, Afyon, Denizli, Düzce, Kayseri, Isparta, Burdur.