Yakın gelecekte bu robotlardan çocuk sahibi olabilirsiniz!

CİNSEL ilişki amaçlı robotlar tasarlayan Sergi Santos isimli mucit, ileride bu robotlardan çocuk sahibi olmanın mümkün olacağını söyledi. 16 yıllık eşi ile birlikte yaşayan Santos, bunun çok basit olacağını iddia etti. Eşi Maritsa Kissamitaky ise evlerindeki robotun evliliklerini ve cinsel hayatlarını güçlendirdiğini ve onu çok sevdiğini belirtti.

GERÇEK KADINLAR İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR BİR DENEYİM

İspanyol tasarımcı, son üretilen bu robotlarla girilecek ilişkinin, gerçek kadınlarla olan ile karşılaştırılabilir bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Hem bir yapay zeka uzmanı hem de elektronik mühendisi olan Sergi Santos, makinelerin insanların işlerini yapmasının ve insanlarla evlenmesinin an meselesi olduğunu belirtiyor.

ROBOTTAN ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ÇOK BASİT OLACAK

The Sun'a konuşan Santos, robotu bir genomla programlayarak onu ahlaki değerler, adalet gibi insana özgü değerlere sahip hale getirebileceğini söylüyor. Öyle bir durumda bir robottan çocuk sahibi olmanın çok basit olacağını söyleyen yapay zeka uzmanı, kurulacak algoritma ile insan ve daha önce programladığı robottan alınan karakter özelliklerinin harmanlanarak üçüncü bir yapay zeka tasarlanabileceğini ve bunun 3D yazıcılarla yeni bir bedene aktarılabileceğini söylüyor. Santos, 3 boyutlu yazıcılarla çocuğu olacak bir robot yazdırmak fikrince bir sorun olmadığını ekliyor.

FARKLI MODLARI VAR

Robotların duygusal bağ kurma becerisine sahip olduğu ve farklı duygusal modlar yüklenebileceğini söyleyen mucit, son ürettiği Samantha isimli robotun; aile, eğlence, analiz, uyku, mantı, sakin ve edepsiz ve üç seksi mod olmak üzere sekiz farklı moda sahip olduğunu söylüyor.

FİYATI 3.300 DOLAR

Barcelona'da yaşayan mühendis, robotların orgazm olabildiğini ve favori pozisyonunuzu hatırlayabildiğini, fiyatlarının ise 3.300 dolar civarında olduğunu da sözlerine ekliyor.

