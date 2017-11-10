Yabancı dili çeviren kulaklık!

ABD merkezli teknoloji şirketi Waverly Labs'ın ürettiği özel kulaklık insanlar arasındaki dil engelini kaldırıyor. 'Pilot' adı verilen kulaklık, karşınızdaki kişinin konuştuğu dili sizin istediğiniz dile çevirebiliyor. Şu an için kulaklık 15 dil için kullanılabiliyor ancak bunun artırılması mümkün.

Şirketin kurucusu Andrew Ochoa, çok sayıda kullanıcıdan olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Ochoa, cihazı tasarlarken günlük hayattan ilham aldıklarını anlattı.

TÜRKÇE DE VAR

Pilot'un birbirine çevirebildiği diller arasında Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, İngilizce, Arapça, Mandarin Çincesi, Almanca, Yunanca, Hint dili, Japonca, Korece, Lehçe, Rusça ve Türkçe bulunuyor.

Cihaz yaklaşık 300 dolara (yaklaşık olarak bin 160 TL) satılıyor. Geçtiğimiz yıl satışa çıkarılan üründen şirket 5 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) kazanmış.

Cihazda Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve İngilizce otomatik olarak yüklü. Eğer bunların dışında bir dilin dahil edilmesini istiyorsanız ekstra ödeme yapmanız gerekiyor.

'DİL ÖĞRENMEYE DEVAM EDİN' TAVSİYESİ

Öte yandan, psikologlar, dil öğrenmenin başka faydaları da olduğunu belirterek, dil öğrenme ihtiyacının tamamen ortadan kalkmasının insanın bu süreçte kazandığı bazı olumlu özelliklerin de kaybolmasına yol açacağını söylüyor. Bunlar arasında dilin hafızayı güçlendirmesi geliyor. Ayrıca, dil öğrenmenin zihinsel yaratıcılığı artırdığı da ifade ediliyor.



