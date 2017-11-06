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Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi

Yaani bir haftada bir milyon indirilme rakamına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece 25 Ekim tarihinde yapılan lansman ile kullanıma sunulan arama motoru, ilk hafta itibari ile en fazla indirilen yerli uygulama oldu. Yaani ilk 3 gün itibari ile uygulama marketlerinde de en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya yerleşmişti

Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi

Yaani bir haftada bir milyon indirilme rakamına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece 25 Ekim tarihinde yapılan lansman ile kullanıma sunulan arama motoru, ilk hafta itibari ile en fazla indirilen yerli uygulama oldu. Yaani ilk 3 gün itibari ile uygulama marketlerinde de en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya yerleşmişti

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:23
Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi
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TÜRKİYE'Yİ kendi arama motoruna sahip ülkeler arasına taşıyan Yaani, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. İlk 3 günde uygulama marketlerde en çok indirilen uygulama olmayı başaran Yaani, ilk hafta itibariyle de 1 milyon indirilme sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece Yaani, ilk hafta itibari ile Türkiye’den çıkan uygulamalar arasında en fazla indirme sayısına ulaşan uygulama oldu.
Sürekli öğrenen akıllı arama motoru
 Türkiye’yle özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğu ikonunu kullanan Yaani, Türkçeyi iyi bilmesi ile öne çıkıyor. Yaani ayrıca kullanıcılar arama yaptıkça onların alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor. Konum bazlı aramalarda en yakın seçenekleri ilk sıralarda gösteriyor. Yaani kullanıcıları, arama yaptıkları konuma göre kendilerine en yakın yerleri görüntüleyebiliyor. Örneğin Yaani kullanıcıları vizyondaki filmleri aratırken, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan görüntüleyebiliyor. Veya yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani’den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafeleri, iletişim bilgileri ile birlikte görebiliyor.
Yaani hem App Store hem de Google Play uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yaani’yi indiren Turkcell’liler 1 GB internet kazanırken uygulama içerisinden yapılan aramalar internet kotasından yemiyor. Ek olarak Turkcell’liler Yaani’yi kullandıkça her ay 1 GB internet kazanmaya devam ediyor. Kullanıcılar Yaani ile ilgili detaylı bilgilere www.yaani.com.tr adresinden ulaşabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
YaaniArama Motoru
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