Xiaomi, Mi Band 4'ü Duyurdu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

ÇİNLİ teknoloji üreticisi Xiaomi, ürettiği akıllı bilekliklerle piyasada iyi bir çıkış yakaladı. Ailenin şimdiye kadarki son serisi Mi Band 3 ciddi bir satış rakamına ulaştı ve kullanıcıların hem istediği her şeyi verebildi hem de uygun fiyatıyla gönüllerde taht kurdu. Şirket şimdi bilekliklerine yeni bir üye ekledi. Mi Band 4 olarak isimlendirilen Xiaomi'nin son akıllı bilekliği Çin'de görüldü. İşte Xiaomi'nin son akıllı bilekliği;

Mi Band 4'ün teknik özelliklerine bakacak olursak bizleri 240 x 120 piksel çözünürlüklü, 0.95 inç AMOLED renkli ekranıyla geliyor. Bu da Mi Band 3'e göre ortalama yüzde 40 oranında daha büyük bir ekran anlamı taşıyor. Bununla birlikte ekranın çizilmesini engellemek için tamperli cam bulunuyor. Bu kez iki farklı ürün şeklinde karşımıza çıkan Xiaomi, Mi Band 4 ve Mi Band 4 NFC olarak yeni müşterilerini bekliyor olacak. Adından da anlaşılabileceği üzere ürünün NFC versiyonu, ödeme kolaylığı sağlamak için dizayn edilmiş durumda. Tüm bu özellikleriyle birlikte Xiaomi'nin Mi Band 4 serisinin iki farklı üyesinin farklı pil kapasitleri bulunuyor. Normal sürüm 135 mAh pil kapasitesine sahip ve şarjı 40 gün gidiyorken, NFC versiyonu ise 125 mAh pil kapasitesine sahip ve şarjı da 15 gün gidiyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte Mi Band 4'ler 50 metreye kadar su geçirmiyor ve yüzme stilini otomatik olarak algılayacak sensörler içeriyor. Ayrıca ürün 6 farklı spor aktivitesi için özel olarak modlanabiliyor ve kullanıcılar yaptıkları spora özgü modları kullanabiliyorlar. Xiaomi Mi Band 4 serisi ürünler, hem iOS hem de Android işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Xiaomi bu ürünleri için istediği fiyatla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılan açıklamalarda Mi Band 4'ün fiyatının 24 dolar (yaklaşık 140 TL), Mi Band 4 NFC'nin de 33 dolar (yaklaşık 200 TL) olacağı belirtildi. Ürünün ilk satışlarının 16 Haziran tarihinde yapılmaya başlaması planlanıyor.