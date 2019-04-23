Windows 10 bir özelliğine veda etti!

MİCROSOFT, Sets’i ilk kez tanıttığında, yetkililer bu özelliğin Windows 10 Nisan 2018 güncelleştirmesinde yer alabileceğini dile getirmişlerdi. Sets ilk ortaya çıktığında, sadece Universal Windows Platform (UWP) uygulamalarıyla çalışacaktı. Ancak zamanla, Microsoft Office gibi Win32 uygulamalarını sekmelerle çalışacak şekilde optimize etmeyi planlıyordu. Microsoft yetkilileri ayrıca, üçüncü taraf Win32 uygulamalarının sekmelerle de çalışacak şekilde optimize edilmesine yardımcı olmayı umuyordu. Ancak, Microsoft program yöneticisi Rich Turner Twitter’dan yaptığı açıklamayla bu özelliğin yeni Windows 10 yapısında yer almayacağını ancak komut satırı kullanımında sekme eklemenin mümkün olacağını açıkladı.