WhatsApp'taki 4 tehlikeye dikkat

TELEFONLARIN tartışmasız bir numaralı sohbet uygulaması Whatsapp, her ne kadar popüler olsa da güvenlik sorunları yok değil. Hizmetin geniş kullanıcı kitlesi, onu kötüye kullanmak isteyenlerin de sayısının artması anlamına geliyor. Telefonunuzda WhatsApp yüklüyse, hakkında bilgi sahibi olmanız gereken birçok tehdit var. Aşağıda ise bunların en büyüklerini sizlere sıralamak istedik. İşte Whatsapp'ta bilmeniz gereken dört tehlike:

WEB ZARARLILARI

Chip'in haberine göre, WhatsApp Web kullanıma açıldığından bu yana hizmeti taklit edip, PC'nize zararlı yazılımlar yüklemeye çalışan birçok sayfa ortaya çıktı. Antivirüs üreticisi Kaspersky, bu tür sitelerin bazılarının kullanıcıları spam listelerine eklediğini, bazılarının trojan ve banka bilgilerini toplayan zararlılar dağıttığını söylüyor.

Bu tehditten korunmak ise oldukça kolay. WhatsApp Web için hizmetin resmi web sayfası olan https://web.whatsapp.com'u kullandığınızdan emin olun. Bu hizmetten faydalanmak için herhangi bir tarayıcı eklentisi veya program indirmek zorunda olmadığınızı aklınızda bulundurun.

KİLİTLEME MESAJLARI

Kısa bir süre önce bir kullanıcının yaptığı keşif, WhatsApp'ın 7MB'ın üzerindeki boyutlardaki mesajlar aldığında çöktüğünü ortaya çıkarmıştı. Kullanıcı, sözkonusu mesajı her açtığında uygulama çöküyordu ve WhatsApp'ı tekrar kullanmanın tek yolu, bu mesajı silmekten geçiyordu. Yakın zamanda aynı "saldırının" çok daha küçük, 2KB'lık bir mesajla yapılabildiği de ortaya çıktı. Bu açığı onarmanın veya ondan korunmanın şimdilik herhangi bir yolu yok. Sadece Android'de bulunduğu bilinen açıktan kurtulmak için WhatsApp'ın bir onarım sunmasını beklemekten başka çare yok.

GİZLİLİK AYARLARINI AŞMA

Maikel Zweerink, basit bir uygulama olan WhatSpy Public yoluyla durum mesajlarını, durum değişikliklerini, kullanıcı fotoğraflarını izleyebildiğini ispat etmişti. Kullanıcı, gizlilik ayarlarında "Kimse" ayarını seçmiş olsa bile bunun herhangi bir etkisi olmamaktaydı. Şimdilik bu açıktan korunmanın herhangi bir yolu yok gibi görünüyor. Yani bu açık için de WhatsApp geliştiricilerinin harekete geçmesi gerekiyor.

CASUSLUK