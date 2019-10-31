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WhatsApp'ta devrim! Kullanıcıların beklediği özellik nihayet geldi

Dündan beridir WhatsApp'ta son görülme özelliğinin kaldırılması sosyal medyaya damga vurdu. WhatsApp'la ilgili bu tartışma devam ederken, popüler mesajlaşma uygulamasıyla ilgili dikkat çekici bir yenilik daha ortaya çıktı

TEKNOLOJİ 31.10.2019, 17:26 31.10.2019, 17:29
WhatsApp'ta devrim! Kullanıcıların beklediği özellik nihayet geldi
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BU gelişme yüzüne kullanıcılar ikiye bölünmüş durumda. WhatsApp'la ilgili bu tartışma devam ederken, popüler mesajlaşma uygulamasıyla ilgili dikkat çekici bir yenilik daha ortaya çıktı. Kullanıcılar tek WhatsApp hesabının birden fazla cihazda kullanılmasını istiyordu ve bu konuda geliştiriciler bir takım adımlar atmıştı. Şimdi bu özellik yeniden kendini gösterdi. İşte konuyla ilgili detaylar. Kaynak tarafından yeni bir ayrıntı verilmiş değil, ancak habere göre kullanıcılar aynı WhatsApp hesabıyla farklı cihazlardan giriş yapılabilecek ve sohbetler uçtan uca şifrelenmiş olacak. Ancak bu özellikte farklı cihazlara şifreleme anahtarı atanabilmesi için uçtan uca şifreleme de bir takım değişikliklerin olacağı da vurgulanıyor.

İŞLETİM SİSTEMİ FARKLI OLMAYACAK

İsimsiz bir endüstri kaynağına göreyse söz konusu özellik herhangi bir işletim sistemiyle sınırlı değil. iPhone veya Android fark etmeden bu özellik sayesinde WhatsApp'a farklı cihazlardan giriş yapılabilecek. Kullanıcılar aynı hesapla mesela iPhone'da WhatsApp'tan çıkış yapmadan, başka bir telefondan WhatsApp'a giriş yapıp, uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.

Şu anda WhatsApp kullanıcıları kayıtlı cihazında sadece bir hesaba sahip olabiliyor. Eğer başka bir cihazdan giriş yaparsa, diğer cihazdaki oturum kapatılıyor. Özelliğin ne zaman çıkacağına dairse herhangi bir tarih verilmemiş durumda.

#whatsapp #telefon
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