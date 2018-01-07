WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı

WhatsApp Android uygulaması için yeni bir beta sürümü yayınladı.

Bugüne kadar Android uygulaması için yeni özellikler ile adından sıkça söz ettiren WhatsApp, bu sefer platformdan çıkardığı özelliği ile gündemde.

Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulaması olan WhatsApp Android beta sürümü için bir güncelleme yayınladı.

Söz konusu güncelleme ile geliştiricilerin çıkartmalar konusunda önemli bir yol aldıkları öğrenirken yıllardır kullanılan tüm kişileri göster özelliğini kaldırıldı.

Kişi listenizi bulmak için-WhatsApp'ı açın ve Sohbetler sekmesine gidin.

Yeni Sohbet simgesine dokunun.

Eğer arkadaşlarınızı göremiyorsanız-Kişilerinizin WhatsApp kullandığından emin olun.

-Kişilerinizin telefon numaralarının telefon rehberinizde kayıtlı olduğundan emin olun.