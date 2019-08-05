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WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişiyor! İşte yeni isimleri
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, Whatsapp ve Instagram'da isim değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.
TEKNOLOJİ 05.08.2019, 14:29 Melike Temir
DÜNYANIN en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu sefer yeni bir güncelleme ile değil isim değişikliği ile gündeme geldi. Zira sosyal medya devi Facebook, bünyesinde bulundurduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştirme kararı aldı. Söz konusu kara çerçevesinde iki platformun yeni adları “Facebook'tan Instagram” ve “Facebook'tan WhatsApp” olacak.
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