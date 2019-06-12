WhatsApp uyardı! Bunu yapan kullanıcılara dava açılacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

WhatsApp uyardı! Bunu yapan kullanıcılara dava açılacak
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SOSYAL medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde. 1,5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu. 

YASAL ADIMLAR ATILACAK

Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.

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