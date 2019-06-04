WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor!

FACEBOOK CEO'su Mark Zuckerberg'in en başından beridir WhatsApp'a reklam alma hedefinin olduğu ifade edilmişti.



Dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan mesajlaşma uygulamasında reklamların hangi tarihte aktif olacağı belli oldu.

Facebook'un kanatları altındaki WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda. Ancak şirketin bir türlü nereden para kazandığı keşfedilemedi.



Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Geçen yıl yapılan duyurunun ardından WhatsApp reklam döneminin başlayacağı tarih belli oldu.



Uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz.



Facebook, WhatsApp için para kazanma yollarını ararken, geçen yıl uygulamaya reklam vermeyi planladığını açıkladı.



WhatsApp reklam için tarih belli oldu. Uygulama reklam almaya 2020 yılından itibaren başlayacak.



WhatsApp reklam planları Hollanda'da düzenlenen Facebook Pazarlama Zirvesi'nde yapılan bir sunumda ortaya çıktı.



Bu sunum sonrasında Twitter'da paylaşıldı.



Paylaşılan fotoğraflara göre, reklamlar Instagram Hikayeleri arasına yerleştirilen reklamlar gibi görüntülenecek.



WhatsApp Durum kısmında görünecek olan reklamlar, eğer çok fazla bu kısmı kullanmıyorsanız sizi rahatsız etmeyecektir.



Bu yüzden reklam tasarımının çok fazla rahatsız edici olmadığı düşünülüyor.



Yani, kullanıcılar herhangi bir reklam kesintisi olmadan uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.