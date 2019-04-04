WhatsApp'ta şoke eden hata!

WhatsApp'ta beklenmedik bir hata ortaya çıktı. Sohbet sırasında birden fazla mesaj aldığınız anda gönderilen mesajın kim tarafından atıldığı bildirim ekranında gözükmüyor

WhatsApp'ta şoke eden hata!
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WHATSAP için yayınlanan güncelleme beraberinde ilginç bir hata getirdi. Bazı dikkatli kullanıcıların fark ettiği hata sonucunda sohbet sırasında birden fazla mesaj aldığınız anda gönderilen mesajın kim tarafından atıldığı bildirim ekranında gözükmüyor. Bu sorun aynı zamanda grup mesajlaşmalarında da ortaya çıkıyor.
Söz konusu sorunun nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmayan WhatsApp'ın yeni bir güncellemenin yapım aşamasında olduğu düşünülüyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde iOS cihazlar için grup bildirimlerine emoji eklenmişti. Yalnızca WhatsApp Android sürümünde karşılaşılan hatanın nedeni şu an için bilinmiyor ancak bu durum WhatsApp’ın yeni bir özellik üzerinde çalışmakta olduğunun bir göstergesi olabilir. 

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