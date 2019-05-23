WhatsApp'ta reklam dönemi

WHATSAPP'IN böylesine yüksek bir kitleye sahip olmasının sebeplerinden biri tamamen reklamsız bir uygulama olması. Oldukça beğenilen bu özellikte sona geliniyor, reklamsız Whatsapp dönemi kapanıyor. Facebook Pazarlama Zirvesinde ise WhatsApp'ın reklam dönemine geçeceğine dair görüntüler ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından yetkililer, şimdiden kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşmış durumdalar. En merak edilenlerden birisi de reklamların nerede gözükeceği. Aslında WhatsApp durumlar özelliğini sıklıkla kullanmıyorsanız bu özellik pek fazla dikkatinizi çekmeyecektir, çünkü reklamlar durum kısmında yer alacak ve Instagram Hikayeleri arasına yerleştirilen reklamlar gibi olacak. Reklam döneminin 2020 yılı itibarıyla başlayacağını da belirtelim.