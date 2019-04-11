WhatsApp'ta o zorunluluk kalkıyor!

WhatsApp'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişiyi kullanıcının telefon rehberine eklemesi gerekiyor. WhatsApp'ın kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bu zorunluluk ise sonunda kaldırılıyor