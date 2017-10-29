Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin

WHATSAPP'TA uzun zamandır beklenen özellik nihayet yayınlandı. Artık attığınız mesajları silebileceksiniz, hem de karşı tarafın ekranından bile! Peki bu özelliği şu an hemen kullanabilecek misiniz?

Artık mesajlarınızı silebileceksiniz; ancak bir farkla! Sildiğiniz mesajı karşı taraftan da silmiş olacaksınız. Diğer bir deyişle Whatsapp'ta bir mesajı silmek isterseniz hem kendi ekranınızdan hem de mesajı attığınız kişinin ekranından yok edebileceksiniz.

Ancak bu silme işlemini 7 dakika içinde yapmanız gerekiyor; zira Whatsapp'ın kullanıcılara tanıdığı süre 7 dakikadan fazla değil. Aksi halde süre dolduktan sonra mesajı silseniz bile sadece kendi ekranınızdan mesaj silinecek; ancak karşı tarafın mesajını silemeyeceksiniz.



